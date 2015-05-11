希腊忧虑带动美元兑欧元上涨 新西兰元因降息臆测重挫

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月11日 - 美元兑欧元周一上扬，因对希腊退出欧元区的担忧重燃，而新西兰元兑美元挫至逾七周最低，因臆测新西兰央行可能降息。
欧元区财长对希腊同其债权人就改革换资金的磋商取得进展表示欢迎，但表示需要更多工作来消除分歧，达成全面的协议。欧元集团周一开会讨论希腊局势。
“焦点回到希腊，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，“希腊最终耗尽资金前的时间不多了。”
根据路透调查，交易商认为希腊退出欧元区的机率略低于25%，但如果周二希腊未能偿还国际货币基金组织(IMF)贷款，则可能性将增加。
分析师还表示，在欧元上周升至逾两个月最高的1.1392美元后，投资人正继续对欧元获利了结。
美元得益于对希腊局势的不安，兑欧元连升第三日。美元指数也录得三日连涨。
新西兰元兑美元创下2011年底来最大单日跌幅，因市场对新西兰央行可能降息的臆测升温。新西兰元触及七周半低点0.7337美元。
另外，英镑兑美元升至年内最高水准1.5611美元，英国首相卡梅伦在上周的大选中获胜。
“英镑的大选后动能犹存，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
欧元兑美元纽约尾盘跌0.5%，报1.11535美元，美元兑瑞郎升0.4%，报0.93440瑞郎，美元兑日圆升0.2%，报120.130日圆。
美元指数升0.3%，报95.046。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。