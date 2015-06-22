焦点：任凭希腊事件跌宕起伏 欧元总能抗跌彰显其力道

图为在伊斯坦布尔拍摄的欧元硬币和希腊原流通的纸币。 REUTERS/Murad Sezer

路透伦敦6月22日 - 就像全球大型银行和投资公司看到的那样，几乎每次希腊与债权人闹僵之后的结果都导致欧元走软。可是为什么欧元现在不跌呢？

直到两周前，对这个问题的简单回答是德国10年期国债收益率涨了两个月，从近零涨至1%，而且它与欧元的关联度比过去两年间的任何时候都要高。

然而，那一趋势基本已结束，许多市场人士逐渐得出这样的结论：似乎应对欧元区形成生死存亡威胁的事情却没有产生冲击，令人对美元能否有长期涨势更加怀疑。

“相信希腊问题解决将利好欧元的人数，开始超过认为希腊问题是个持续威胁因素的人数，”花旗新加坡分行的G10货币策略主管Todd Elmer说。

“许多人认为，若发生违约，欧元会先下跌，然后上涨。”

路透在6月早些时候进行的一项调查中，分析师预计年底时欧元将跌至1.05美元，比目前的水平低7%左右，明年将进一步走弱。

不过据预测机构Hypermind，2015年欧元兑美元达到平价的概率仅为27%，低于一个月前的50%。

少数几家今年早些时候预测欧元兑美元将达到平价的大银行也纷纷放弃或修正上述预测。

这并非意味着若美联储加息，或向加息靠拢，美元在今年下半年就不会再度走强。不过这令那些押注平价的人感到十分紧张。

纽约梅隆银行全球市场研究主管Simon Derrick说：“我们(本周)至少有可能知道希腊是否离开欧元区。”

“我们都认识到在这之后市场会有几天的动荡，但诡异的是，看起来我们可能需要让希腊危机有个了断，欧元才再次走软。”

**希腊问题对欧元不是问题**

法国农业信贷银行(Credit Agricole)本月稍早一项研究列出了希腊危机的五种可能解决方案。

研究称，五种方案几乎全都会迅速导致欧元回归年内低位1.04美元，唯一例外情况是，在没有完整新协议的情况下，欧元区领导人决定少量给予希腊政府足够现金，帮助希腊撑过下一段的付款期。五项方案中有三项会导致欧元跌至齐平或低于美元。

“如果发生希腊脱欧，欧元有可能跌至0.90美元，”法国农业信贷银行全球外汇策略主管Valentin Marinov在演示时称，欧元潜在跌幅模型是建立在1992年英国退出欧洲汇率机制(ERM)的经验上。

然而，在希腊越来越逼近还款大限之际，欧元上周五所处的1.13美元水平实际上却比两个月前高出7%左右。

希腊债权人期待在周一布鲁塞尔会谈中，希腊政府能在最后关头作出让步。欧盟执委会对希腊左翼政府周末提出的新建议表示欢迎，称这是“取得进展的良好基础”。

资产管理公司罗素投资(Russell Investments)首席投资官Christophe Caspar称，一方面，人们仍很难相信德国会任由希腊离开；另一方面，希腊多数债务由欧元区政府吸收，这个因素限制了欧元受到的冲击。

“对我而言，希腊问题非常有意思，但是我几乎没有任何相关押注，”他表示。

另一个得到分析师一些支持的看法是，其他国家央行开始买入欧元以压低本币币值或增加外汇储备，长期经济因素并不支持欧元走软。

外界总是很难判定央行的储备管理机构在做什么，但周五出炉的数据再次清晰的显示出，欧元区月度经常帐盈余将以数十亿美元计。

因此，很多分析师预计欧元的公允价值为1.12-1.15美元，而且欧洲央行最新经济预估假定未来三年欧元汇率为1.12美元。

另外，欧元区最弱的成员国之一可能退出，以及欧元跌至1.04美元越来越像是处于超跌状态，增添了宽慰情绪。

“但是”有一点，欧洲难题，以及美联储或早或晚的升息举措，会否推高美元。

德意志银行的研究显示，美国联邦基金利率为2.75%，欧元区隔夜市场利率为零(目前为0.11%)，这意味着欧元将再跌0.20美元。

“很明显，目前欧元/美元的压力取决于美联储，”德意志银行G10外汇策略全球主管Alan Ruskin表示。(完)

(编译 白云/王洋/刘秀红/杜明霞；审校 高琦/蔡美珍)

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