综述：希腊提出债务重整方案 藉以赢得欧元区支持

路透伦敦/雅典2月3日 - 希腊新政府周一不再要求减计外债，提议用成长挂钩债券来交换现有债券，试图结束与官方债权人的对立情势。

一名消息人士向路透表示，希腊财政部长瓦鲁法基斯（Yanis Varoufakis）称左派新政府将会避免民间持有的债券遭受损失。他在伦敦向民间债权人保证，他并不打算与欧盟就新债务协议进行对决。

传闻中的提案与雅典当局上周高调宣示的说法大有出入。上周新政府称将扬弃现有纾困方案所强加的严格节约措施，新的提案则是包含了改革希腊经济的承诺。

周一稍晚，瓦鲁法基斯发布一份声明指出，他向金融投资者发表的言论遭到了误解。他并未提及细节，但希腊媒体普遍报导指出，他从政府降低债务的目标有所退让。

瓦鲁法基斯的声明指出，“政府和财政部长不会退缩，哪怕我们的决心会让一些人不高兴。”

目前尚不清楚反对放宽条件的德国是否会接受这些提议。

消息人士表示，瓦鲁法基斯尚未与欧盟官员及欧洲央行讨论债务交换提议。这位人士直接了解这些计划，但由于事属敏感而要求匿名。

消息人士表示，瓦鲁法基斯也说，并未确定债务交换的金额，计划“仍在制定当中”。

“欧洲央行持有的债券现在可以进行重组，有可能将其转化成永久债券，或与成长挂钩的债券，”该消息人士说，“由官方债权人持有的其他双边债务也可以有一部分采用同样方式。”

德国财政部长朔伊布勒周一接受路透专访时表示，德国不会接受单方修改希腊的救助方案。

“我们希望希腊继续沿着这条成功的道路走下去，这符合希腊和希腊人民的利益。我们不会接受单方面修改救助方案，”他在路透欧元区峰会上表示。

金融时报报导称，瓦鲁法基斯称他的计划为“债务置换选项”，意味着希腊政府将不再要求冲销该国3,150亿欧元的外债。[nL4S0VC5PI]

“我希望对合作伙伴表达的观点是，我们将着手把实现基本预算盈余和改革计划结合起来，”瓦鲁法基斯对金融时报表示。

“我想说，'为我们的改革提供帮助，给我们一些财政空间，否则希腊仍然会窒息，进而成为一个畸形发展的国家，而不是一个完成有效改革的国家。'”

他对该报纸表示，希腊计划瞄准富裕的避税者，并实现相当于国内生产总值(GDP)1-1.5%的基本预算盈余，即便这意味着左翼激进联盟党可能无法完全兑现支出方面的竞选承诺。

齐普拉斯周二将会见意大利总理伦齐(Matteo Renzi)，后者可能也同情希腊处境。

瓦鲁法基斯对英国Channel 4新闻频道表示，他相信很快能通过协商就解决方案达成一致，是时候停止将希腊称作欧洲的“溃烂伤口”了，并对欧洲央行可能阻止新协议的可能性不予理会。

瓦鲁法基斯周一晚间会见了国际投资者。对冲基金CQS的创始人兼执行长Michael Hintze在会后被问及瓦鲁法基斯是否提议进行债务互换时表示，“(瓦鲁法基斯的提议)更加平衡且更加广泛”，但未详细说明。

消息人士对路透表示，民间债权人不会被迫承担损失，“他们持有的债务已经扣减得够多了。”

希腊财政部稍早发布的声明显示，瓦鲁法基斯称政府的目标是让希腊脱离“债奴”处境。

出访过程中，齐普拉斯在塞浦路斯的一次记者会上被问及希腊是否寻求俄罗斯的援助，他回答：“目前还没有其他想法拿出来讨论。”德国称，希腊求助俄罗斯并不可行。

希腊目前无法从市场融资，且当前对该国的支持协议在2月28日到期后面临延长的压力；希腊正设法达成过度性协议，以便获得喘息时间，从而提出新的债务安排计划。

雅典方面到底需要多长时间才能与债权人达成协议，这一点还不清楚。理论上只剩下几周时间：一旦纾困协议在2月底到期，欧洲央行可能不得不撤销对希腊银行业的资金供应。但实际上，或许可以为银行业找到一个替代性的临时融资计划。

此后，希腊将在3月面临大量债务偿付，不过官方表示手中可能有足够资金应付此事，到春季晚些时候都不会出现财务困难。

**德国说不**

齐普拉斯重申瓦鲁法基斯的呼吁，要求取消“三巨头”专家监督希腊财政的查核机制，改成由希腊、欧盟和IMF之间进行直接协商。

“我相信对欧洲来说，这将是成熟且必要的发展，”他表示。

但德国说“不行”。

“德国政府认为，没有理由废除这种三巨头评估机制，”财政部发言人Christiane Wirtz在柏林表示。(完)

(编译 张明钧/陈宗琦/洪曦/杜明霞/郑茵/戴素萍 审校 张涛/张荻/李爽/许娜)

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