焦点：希腊提出债务置换方案 但欧元区反应冷淡

路透布鲁塞尔/罗马2月3日 - 希腊计划把政府债务转换成利息支付与经济成长挂钩的债券，周二欧元区官员对此方案持怀疑看法。目前希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)正寻求欧洲对其债务方案的支持。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周一提出，欧洲央行(ECB)持有的希腊债券，以及所欠欧元区各国政府的部分债务--530亿欧元的双边贷款，或者可以置换成与经济成长挂钩的债券，或者置换成永久债券(无到期日债券)。

尚不清楚该设想是否需要放弃关于官方债务减计的要求。瓦鲁法基斯表示，希腊坚持债务削减要求，但一名消息人士表示，债务“减计”要求已经不再提了。

但不管是哪种情况，协商对希腊金融援助的欧元区官员都对债务置换方案不以为然。

“我们需要更多细节。但欧元区对希腊提议的最初反应是颇为怀疑的，”一欧元区官员称，“欧元区担心这是希腊减计债务的新把戏。”

在上月底选举胜出后，希腊总理齐普拉斯和财长瓦鲁法基斯出访多个欧洲国家，展开外交攻势。

在罗马，意大利总理伦齐称他希望帮助希腊，但这不是意味着他总会同意齐普拉斯领导的希腊新政府。

“我们希望帮助希腊，但这不是意味着我们总会说(希腊)做得对，”伦齐在和齐普拉斯会面后表示。

齐普拉斯试图安抚国际合作伙伴，不希望希腊提出的新债务协议将导致欧元区分裂，称他对愿意倾听其他解决方案。

瓦鲁法基斯继续他的欧洲之旅，周三在欧洲央行会召开一个会议。德国财政部长朔伊布勒亦会尽力安排时间来会见这位希腊财长。

同德国官员的会谈可能不会达成所愿。据称德国总理梅克尔一再强调，不会如希腊新政府曾要求的那样，取消国际上对希腊金援措施的监督。

**没有意愿重组债券**

欧元区官员表示，没有意愿重组欧元区持有的希腊债券--这些债券目前规模达1,950亿欧元。

欧洲央行和欧元区各国央行还另外持有大概500亿欧元。

“瓦鲁法基斯是聪明人，不过他低估了问题，以及欧洲央行和欧元区各国政府依据宪法的转圜余地，”第二位欧元区官员说道。

除法律问题外，提议的债券互换计划亦面临着很大的实际操作问题。

“我们缺乏评估该方案是否合适的必要警示细节，我没见到大家对此案感到太大兴趣，实务上可能有相当的难度，”第三位欧元区官员称。

“与经济成长挂钩债券的成长率标准是什么？是基于预估值(据推测可能不是)--还是实际数据？如果数据稍后出现上修或下修时又该怎么办？”该官员表示。

德国智库DIW一项报告支持以和经济成长挂勾债券的做法，因可以降低希腊违约的可能性，即使在成长疲弱时也能稳定债务比率。此外该债券还可以提供改革动力，一旦成长起飞，可以为欧元区债权人带来更高的回报。

但欧元区官员表示，欧洲央行可能不会同意持有与经济成长挂钩的债券或永久债券--后者永远不会到期，但将支付相对较高的年利率。另外，目前欧洲金融稳定机构(EFSF)给希腊制定的财务条件恐怕很难再更好了。

“我的第一反应是这个方案行不通，”第四位欧元区官员表示。“如果这已是他们可获得的最低成本，为何还要进行这种金融工程？”

“如果这就是希腊能够拿得出手的方案的话，那么将非常令人困扰，”该官员说。

希腊从欧元区取得的贷款享有偿付以及利率支付宽限期直至2023年，贷款平均到期年限已有32年。(完)

(编译 张涛/利棣儿/孙茉莉/洪曦; 审校 李婷仪/张荻/许娜)

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