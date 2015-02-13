分析：希腊民众厌倦紧缩政策 但离开欧元的日子也不会好过

2015年2月11日，希腊雅典一个购物中心，那里的很多商铺因该国金融危机已关门。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透雅典2月12日 - “退出欧元”的过程将是突然的、剧烈的，而且可能是需要摸索的；如果希腊退出欧元区，也标志着从此走上一条漫长的艰巨道路--对于有些人来说，甚至比此前经历的紧缩岁月还要艰难。

最近上台的希腊左翼政府想留在欧元区内，欧元区伙伴也有此意。但如果双方不能达成协议，替换或延长将于2月28日到期的救助计划，破产和违约将可能迫使希腊退出欧元区。

这种情形要求政府迅速应对，否则公众对于希腊经济的仅存信心会消失殆尽。届时可能必须实行资本管制，阻止资本外逃。当银行与资本市场纷纷关闭的时候，就会实施资本管制。

然后，希腊将需要推出新的货币。历史显示，新货币最初会非常疲弱，目前资金已经非常紧张的希腊民众与企业会因此损失多数存款，同时通胀率将会大幅飙升。

退出欧元区给希腊人带来的痛苦，至少暂有段时间可能要大过撙节政策造成的影响。欧盟/IMF提供希腊援助附带需实施撙节的要求，使该国每四个人中就有一人失业。

货币贬值将让部分行业更有竞争力，例如，外国人到希腊渡假会更便宜，但希腊人的生活仍可能更艰困。

“依靠欧元的决定破坏了希腊经济...那是一个政治决定，但现在要退出、去重新创造新的环境并不容易，”Reyl资产管理公司首席策略师Francois Savary称。

“希腊失业率达25%，你认为所有失业人口都能在观光业找到工作？你以为(退出欧元区后)失业率还会保持在25%？”

经济分析师指出，退出欧元区将使希腊再度陷入深度衰退，生活水准急剧下降，投资减退的程度甚至比现在还严重。

以往欧元区还没有哪个国家退出的先例；不过冰岛、塞浦路斯和阿根廷的经验，或能令人有所启发。

冰岛有自己的货币，但该国在过度膨胀的银行业崩溃后，2008年对资本外流实施管制。欧元区成员国塞浦路斯在2013年的危机期间，曾关闭银行两周并管制资本。目前这两国都还有部分管制尚未撤除。

他们都没有像希腊那种改变使用货币的计划。对此，阿根廷的经验或可提供些许指引：该国爆发违约之后，于2002年弃守披索与美元挂钩的汇率制度。

披索在接下来的六个月暴跌70%，在贫穷线下的民众比例激增逾一倍。

**希腊新德克拉马**

希腊退出欧元将出现许多未知数，因为欧元区当初并未设计退出机制。希腊会以何种货币(不论是重启德克拉马或其他货币)取代欧元，亦不得而知。

在希腊退欧议题首度于2012年浮出台面之际，外界曾建议希腊持有的欧元纸钞应以某种方式加以注记以示区分。然后可能再发行新的货币。

但这种情况相当复杂。举例而言，希腊民众在海外帐户持有的欧元要如何处理？

希腊民众抵押贷款多为当地银行所持有，理论上情况应该不会改变。但欧元贷款若以贬值的新贷币偿付的话，则放款机构将蒙受庞大的损失。

“希腊退欧后，银行系统可能会彻底瘫痪，”Berenberg首席分析师Holger Schmieding表示。

逾6.5万民希腊民众持有以瑞郎计价的抵押贷款。瑞士取消瑞郎兑欧元上限后瑞郎飙升，早已令这些民众灾情惨重。而后头还有得瞧。

希腊所需的油气几乎都要依靠进口，而且将不得不使用新货币购买以美元或欧元计价的能源。

去年希腊在能源进口一项上支付了75亿欧元，大概占到同期国内生产总值的5%左右。若货币大幅贬值该数字可能翻倍，而且这还没考虑到GDP萎缩的影响。

除旅游和国际船运外，希腊退出欧元区的受益者还将包括橄榄油、水果、酸奶和建筑材料的生产商，制药业或许也会从中分得一杯羹，因为该行业产品的出口价格将变得更便宜。

但希腊仍有超过160亿欧元的贸易逆差，相当于目前GDP的11%左右。

**资金是否外逃**

据信很多希腊富豪已将资金转到国外，这一趋势自2010年开始，到2012年达到定峰。最近的数据显示，银行账户资金正在减少，不过这些钱还留在希腊。“目前希腊的情况是，人们可能把钱藏在了床垫下或是别的什么地方，”CrossBorder Capital的Michael Howell说道。

此外企业的作法也存在差异。一家拥有国际业务的企业高管说道，该公司在2012年就开始将资金转移至国外，当时希腊第一次差点退出欧元区。不过希腊国内一家公司的人士表示，该公司的资金还留在国内。(完)

(编译 张涛/张若琪/龚芳/孙茉莉; 审校 李婷仪/许娜/王颖/徐文焰)

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