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时事要闻 | 2015年 3月 26日 星期四 15:56 BJT

希腊相信可在下周与欧元集团就改革方案达成协议

路透雅典3月26日 - 希腊经济部长周四说，他相信希腊将与欧元集团在下周就研议中的改革达成协议，让现金短缺的希腊政府取得必要融资。

“我相信下周初我们就会对希腊政府提出的改革方案以及金援希腊等问题达成协议。”经济部长George Stathakis对Antenna TV说。

希腊已承诺在下周一前提出改革计划完整清单。目前尚不清楚是否会包括前任政府所同意的一些举措，比如民营化和养老计划改革。(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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