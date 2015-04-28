调查：希腊退出欧元区的机率为40%--交易商

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透班加罗尔4月27日 - 路透对货币市场交易商的调查显示，希腊退出欧元区的机率为40%，只有略微超过半数的受访者预计即便希腊发生债务违约，也能留在欧元区内。
周一对约20个交易商的调查显示，对希腊退出欧元区机率的预估区间为零至75%。上周对分析师的调查预估中值是，退出机率为28%。
但对于希腊若发生债务违约，是否还能留在欧元区这个重要问题上，交易商看法分歧。
12个交易商认为，即便希腊债务违约，也能够留在欧元区。但其他八个交易商持相反看法。
希腊政府正努力想办法支付公职人员薪资，并且需要从债权人那里获得新援助，以在5月向国际货币基金组织(IMF)偿还近10亿欧元，否则就将违约。
“如果你破产了，人们仍希望你用当初所使用的币种偿债？你仍将用同样的货币偿债，”一位交易商称。
“所以，为什么希腊违约会导致该国退出欧元区呢？”
另一方面，交易商表示，如果希腊违约，那就无法留在欧元区。这提高了希腊退出欧元区的机率。
“这将会引起(其他)成员国的反弹。他们不愿与一个公然藐视规定的国家为伍，”另一位交易商称。(完)
(编译 杜明霞/许娜；审校 王丽鑫/戴素萍)
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