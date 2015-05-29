调查：希腊今年离开欧元区的概率低于三分之一

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月28日 - 周四公布的一份路透调查显示，今年希腊因为可能无法得到新贷款并可能发生债务违约而离开欧元区的概率不到三分之一，。
尽管已历经数月谈判，但希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)仍未能与国际债权人敲定协议。债权人坚持希腊应遵守削减预算和财政紧缩承诺。
希腊下月应该偿还国际货币基金组织(IMF)的债务。
“不幸的是，似乎还没有人愿意为希腊在欧元区的去留承担政治责任，”Bank Sarasin首席经济学家Karsten Junius称。
“因此，希腊经济进一步深陷衰退，能够及时偿还内外债的希望更加渺茫。”
路透对近70位经济学家的调查发现，希腊退出欧元区的概率从5%到60%不等。预期中值为30%，过去几次调查的结果都相对稳定在这一水平。
债务违约并不意味着希腊自动退出欧元区。在此前接受路透调查的经济学家曾表示，希腊政府可能会背弃支付承诺，但继续留在欧元区。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。