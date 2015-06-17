综述：希腊总理指责债权人成心羞辱 欧元区准备后事

2015年6月1日，在希腊雅典拍摄的欧盟和希腊旗帜。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透雅典/柏林6月16日 - 希腊总理齐普拉斯周二指责债权人要求进一步撙节是试图“羞辱”希腊人，他全然不顾欧洲为希腊退出欧元区作准备的警告正在升温。

齐普拉斯在希腊议会的讲话是迄今最为清晰的信号，显示其无意在最后时刻转变立场，接受实施撙节措施来获取援助，从而避免在两周内出现债务违约。上周末希腊与欧盟和国际货币基金组织(IMF)谈判破裂。

金融市场数月以来对希腊问题的僵局并无太大反应，目前则愈发警惕。

欧洲股市触及2月以来低点，其他欧元区弱国的公债风险溢价则大涨。

美国白宫警告称，双方需达成协议以避免金融市场出现进一步的动荡，齐普拉斯则向美国财长杰克卢保证，雅典准备消除与债权人之间的分歧。

但就在德国资深议员公开讨论一度是禁忌的希腊退出欧元区的前景之际，齐普拉斯充满火药味的讲话则显示出对抗，而非和解的意味。

“我能肯定，未来的史学家将会承认，小小的希腊今日以自己微不足道的力量，进行着一场超出自己能力范围的战斗，不仅是为自己，也是为欧洲的人民，”他向左翼激进联盟党(Syriza)议员发表的电视讲话赢得了响亮的掌声。

齐普拉斯指责贷款方出于政治动机，要求削减养老金和增税措施，这会损害穷人的利益，他们的目的“不仅仅是羞辱希腊政府(这已经是最不重要的了)，而是要羞辱所有人民”。

欧盟执委会主席容克愤怒地回应，指责齐普拉斯误导民众，强调他已明确表示，他个人反对提高在电力和制药领域的税收。“而且这位总理知道这一点，”他说。

从希腊政府的言辞并不能明确看出，齐普拉斯究竟是打算违约，冒着经济崩溃的风险以坚守立场，还是在押注欧洲会在最后一刻采取行动挽救希腊。债权方表示，如果是后一种情况，那希腊是打错了算盘。

德国总理默克尔最近几周与齐普拉斯频繁通电话，敦促他与欧盟/IMF谈判代表就改革问题达成一致。此时她显得沮丧，称周四卢森堡召开的欧元区财长会议能否达成协议，还是个未知数。

“很不幸，没有什么新东西可以报告，”她在记者会上说，并重申希腊必须偿还债务。“我已经说过，我要尽一切可能让希腊留在欧元区。我仍将全力以赴。”

**希腊可能违约，甚至退出欧元区**

除非希腊能在6月30日之前获得新的资金援助，否则将无力偿还国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元贷款，继而有可能导致其退出欧元区。

“如果提不出可靠的改革方案，那么必要的话只能接受‘希腊退欧’的结果，”德国基督教民主党(CDU)资深议员Michael Grosse-Broemer说道。“我不确定希腊政府是否真的想避免希腊人民受到伤害。”

芬兰总理西皮莱(Juha Sipila)称，下周拿出解决方案将会是“一个奇迹”，不过大家仍会向这个目标努力。芬兰是最为强硬的债权国之一。

欧盟执委会副主席东布洛夫斯基公开表示，欧元区成员国正在讨论，如果希腊未能同债权人达成协议所可能引发的各种后果。

欧元区没有迫使成员国退出的法律依据，但希腊可能最终采取事实上的平行货币，为正式退出欧元区铺路。

尽管希腊及其债权人都希望避免出现这种情况，但他们全都坚持既定立场，拒不让步。

由于双方之间的信任严重受损，外界担心形势可能会失控。

“现在时间非常紧张，这一点毋庸置疑。即便有良好意愿，在时间紧张的情况下，也有可能发生意外，”爱尔兰财长Michael Noonan在都柏林向国会的一个委员会表示。

据消息人士称，欧元集团工作小组(Eurogroup Working Group)的官员下午将举行电话会议，为周四的财长会议做准备，但目前没有取得新进展。

对于欧元区领导人计划在下周日举行紧急峰会的报导，欧盟官员予以否认。如果真有什么的话，那就是欧元集团财长或许会再次召开会议。

此外，对于德国画报报导称，希腊正在计划推迟六个月偿还6月30日到期的IMF贷款，以及南德日报(Suddeutsche Zeitung)称希腊正在准备实施资本管控，最早可能在下周末推出，官员也都予以否认。

**接近极限**

雅典还没有出现公众恐慌的迹象，但支持留在欧元区的反对党领导人愈发担心，他们要求齐普拉斯通报情况，并敦促他迅速达成协议，以防止经济崩盘。

希腊议会第四大党To Potami的领袖Stavros Theodorakis在与齐普拉斯会晤后表示，“我呼吁总理考虑一下希腊经济正在接近极限。”

他说，齐普拉斯对其保证希腊仍有“两三步”棋可走，以打破谈判僵局，但前提是债权人也做出让步。Theodorakis并称，他所在政党的17位议员将投票支持任何使希腊留在欧元区的协议。

希腊执政的极左翼联盟(SYRIZA)内部对债权人所要求的让步出现分歧，中左翼的泛希腊社会主义运动(泛希社运)和To Potami等政党的支持对协议能否在议会获得通过至关重要。

极左翼联盟则正式排除了这个选项，称协议必须得到该党议员的支持才能通过。(完)

(翻译 张荻/郑茵/孙茉莉/许娜； 审校 张涛/王丽鑫)

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