焦点：希腊摇摇欲坠 欧盟高官提出欧元愿景

2015年5月22日，在希腊雅典拍摄的20欧元纸币。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透布鲁塞尔6月21日 - 由于希腊可能给欧元区造成新的冲击，欧盟执委会主席容克和其他四名高官提出欧元愿景，包括欧盟加强控制。

在定于周一发表的报告中，容克也建议帮助陷入困境的成员国。其它欧盟机构的主管配合起草该报告。

该报告建议各国政府支持在未来两年修改相关流程，并提出较长期的设想，可能在下一个10年纳入新的条约义务之中。

尽管以前发生过数次危机，成员国政府无法贬值本国货币，在全球衰退时很难管理自己的财政，但报告开头写道：“欧元是成功且稳定的货币。”

然而，“快速解决”这些问题，现在需要全面检讨各项规则，尤其是在当前失业率居高不下的情况下，以确保欧元拥有“持久、公平和民主合法的基础”。欧元不只是一种货币，而是一项“政治与经济工程”。

报告还称，要想整合成员国经济和预算，“必然会涉及进一步分享主权”。

最终可能导致的一个结果是，出现“欧元区财政部”，尽管报告强调，预计不会一直有“稳定性”现金流向某些国家，也不会寻求以此在富国和穷国之间均贫富。

各国领导人将在周四和周五峰会上首次有机会讨论这个问题。是次峰会的主要议题可能是，防止希腊债务危机及退出欧元区的办法。

各国预计将对此报告持不同看法，尽管报告包含了可能吸引各方的元素。

报告或许会让德国感到高兴，因号召对法国和意大利等未能达到预算标准的国家实施更加严格的财政纪律。

但报告也表示，德国等一直拥有贸易顺差的国家应该进行调整。此外，报告还隐晦的提到分享部分财政资源，以帮助陷入困境的国家--德国总理梅克尔一直对此问题表示担忧。

**迫切举措**

短期而言，报告建议迅速建立国家层面竞争力机构，或许采用荷兰和比利时的模式，这将向各国政府施压，实施有助提高生产率的政策。报告还呼吁进一步努力促进就业和可持续的养老金计划，以加强对欧盟各国年度预算评估的运用。

报告还呼吁采取措施强化合作，避免银行业危机重演。报告建议未来两年内，建立欧洲存款保险计划，让欧盟各国共担风险。

加强欧元区协调性的一个因素将是解决英国问题，英国是欧盟主要经济体，仍在使用自己的货币。

英国官员已表示，支持促进欧元区一体化，希望在条约调整时纳入有关英国的新条款。但欧盟执委会主席容克的时间表明确表示，一直到2017年，改变条约都不在他的日程之内。

这篇报告的序文强调，欧元区一体化无论如何不应损及单一市场。

“完善欧洲经济货币联盟”又被称作五位财经首脑报告，他们分别是欧盟执委会主席容克、欧洲央行总裁特里谢、欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk) 、欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)，以及欧元集团主席迪塞尔布洛姆。(完)

(编译 张涛/许娜/李爽 审校 龚芳/王丽鑫)

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