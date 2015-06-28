综述：希腊7月5日将就救助条件公投 欧元集团拒延纾困并准备B计划

路透雅典/布鲁塞尔6月27日 - 希腊的欧洲伙伴关上了延长希腊信贷救生索的大门，使该国面临违约，那或导致希腊退出欧元区，影响并可能扩散至欧洲经济甚至更大范围。

在断然拒绝希腊对延长即将到期救助方案的请求后，欧元区除希腊外的18国财长首度在希腊未与会的情况下开会。希腊左翼激进联盟党(Syriza)政府本要求将救助延长到7月5日举行公投后；希腊选民将在公投中投票决定是否接受政府所反对的条件严苛的新救助条款。

若没有这些额外时间，希腊周二势必无法偿还重要的国际货币基金组织(IMF)债款。

18国谴责希腊中断磋商，并誓言竭尽一切维持欧元区稳定，宣称比起几年前欧元区危机高峰期，目前他们应对问题的实力要好得多。

“我们完全明了，必须尽一切所能力搏任何可能发生的危机扩散威胁，”德国财政部长朔伊布勒说。“我们决心防范金融市场的任何不确定。”

18国在一份正式声明稿中宣布，“当前对希腊的金融援助安排将在2015年6月30日到期”，并含蓄敦促希腊采取资本管制措施以稳定国内银行体系。

拒绝延长纾困对希腊银行业者叠加了巨大压力；该国的银行多要靠央行支持才能勉强维持下去。该国提款机前大排长龙，民众赶在银行仍可正常运作之际提领现金。

**欧元区信誉受损**

希腊财长瓦鲁法基斯坚称仍有可能在周二偿还IMF欠款前及时达成协议，并警告称，拒绝希腊恳请给予更多时间的请求，可能永久伤害欧元区的信誉。

“这对欧洲来说是可悲的一天，”他在离开布鲁塞尔欧洲理事会总部时说。其他欧元区财长正在那儿开会。

在希腊意外决定举行公投后，该国要求延长纾困计划至周二以后。希腊周二必须向IMF偿还16亿欧元，不然就会违约。

但欧元区其他18国一致拒绝延长纾困的请求，使希腊无法再和欧洲央行与IMF讨论如何应对后续影响。

希腊总理齐普拉斯傲然表示，其政府不能接受债权人提出的“侮辱”条件，并说选民也无法接受。

希腊国会周日批准了齐普拉斯提出的7月5日公投提案。

支持欧洲一体化的希腊反对党派均谴责举行公投的决定。舆论臆测，如果选民在公投时支持救助方案条件，那么齐普拉斯的左翼激进联盟党政府可能必须辞职。

债权人提出的要求希腊削减养老金并提高税额的方式，是齐普拉斯始终认为会加剧希腊经济危机的措施。

许多希腊人既担心经济崩溃，却又想反抗国际债权人的要求。不过周日报纸公布的民调显示，多数人倾向接受纾困条件。

“他们想灭了我们。我不认为这是关于是否留在欧元区还是退出的困境。但那些救助条款让人无法接受，”70岁的George Kambitsis说。“我们没什么钱，但是他们想从我们身上榨取更多。我们以后要吃什么，要怎么生活？”

**公投**

公投仍有许多问题。此次公投是针对救助提案的条件，而这个救助提案可能已经搁置。

“你要让希腊人民投票的提案，是已经停止磋商的提案，”希腊前总理萨马拉斯表示。

不过由于益发担心希腊若被迫退出，则欧元区的基础可能遭到致命性削弱，法国财长萨潘坚持至少法国仍准备协商。

“除开希腊的18国都明确表示希腊属于欧元区，且不管目前遭遇什么困难都应继续留在欧元区，”他说。

欧洲理事会主席图斯克周日称，他和欧元区各国政府都保持联系，盼确保希腊续留欧元区。

瓦鲁法基斯表示，如果债权人同意改善条件，希腊政府将准备建议选民支持协议。

欧元集团财长在布鲁塞尔聚会，召开原本希望是达成协议的最后磋商会议。欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，大门依然敞开。

但在齐普拉斯意外宣布他拒绝债权人的提议，并将于周二的期限后付诸选民公投后，欧元区各国财长纷纷表示，剩下还要讨论的就是“B计划”了--也就是如何限制违约造成的伤害。

“如果对方事先都说了要反对正在磋商的方案，你要怎么继续谈下去？”卢森堡财长Pierre Gramegna说。

由于希腊多数的银行周末都没有营业，雅典街头还没有恐慌的迹象。政府官员说，没有计划实施限制提领的资本管制。

不过齐普拉斯凌晨电视演讲结束后，开始有民众摸黑在提款机前排队领钱，警方已在银行提款机附近加强维安。银行业消息人士称，希腊各地有逾三分之一的自动提款机周六在他们补充现钞前，已经没有现金可提。

希腊央行称正“非常努力”确保提款机有钱可领。(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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