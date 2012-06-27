希腊启用“欧元先生”任财长

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透雅典6月26日电---知名自由派经济学家斯托纳拉斯（Yannis Stournaras）周二被任命为希腊新财政部长.在希腊面临紧要关头之际,新财长第一人选突然抱恙辞职.
银行家出身的Vassilis Rapanos听取医生建议,周一辞去新财长一职,此前因头晕腹痛而住院四天.新政府不得不手忙脚乱匆匆做出新的任命.
希腊国库还有几周就会全部花光,亟需一名财长带头与国际贷款人磋商.在这种情况下,政党官员称,执政联盟的三家政党领袖迅速同意了萨马拉斯的选择--由现年55岁,在国内绰号"欧元先生"的斯托纳拉斯出任财长.
政治分析师John Loulis称:"斯托纳拉斯是个严肃而且受人尊敬的人,他将给市场带来一些信心.但他要工作的政府不怎麽样,那里有很多守旧而且挥金如土的政治家占据要位."
"他跟他们之间必有硬仗要打.他是进了狼窝,如果没有总理的坚定支持,必死无疑."
斯托纳拉斯在雅典大学担任经济学教授,并执掌颇具影响力的智库IOBE.最近他还担任了过渡政府的发展部长.
在同事们眼中,斯托纳拉斯和蔼可亲,而且非常热情的支持结构性改革,以提高经济竞争力.这种观点可能为他赢得国际贷款人的青睐.
他曾是2001年希腊加入欧元区的谈判小组成员,为前总理Costas Simitis担任首席经济顾问.之後,他成为Emporiki Bank银行首席执行官,并发起逐步将该行出售给法国农业信贷银行的交易.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
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