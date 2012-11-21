调查：大多数希腊人希望留在欧元区 反对节支

路透雅典11月20日电---周二公布的一个调查显示，大多数希腊人希望希腊留在欧元区，但是不认同希腊政府处理债务危机的方式。

这是希腊6月17日大选後由GPO调查机构进行的首次此类调查。

11月15-17日期间，1,200名受访者中约63%希望希腊留在欧元区，尽管他们需要作出相应的牺牲。不认同政府处理危机方式的受访者比例与此相当。

这一为MEGA TV电视台进行的调查表明，如果大选现在进行，反对苛刻节支措施的左翼激进联盟党（Syriza）将以22.3%的支持率获胜，而目前的执政党新民主党只会获得20.1%选票。

大选过後，上述两个党派的支持率都下降。大选时两党的支持率分别为29.6%和26.9%。

极右政党Golden Dawn支持率上升，因公众对政坛丑闻、节支措施和非法移民不满。调查显示，Golden Dawn的支持率为10.3%，排名第三，高於大选时的6.9%。

过半的受访者表示收入下降，处境艰难。约78%的受访者认为削减工资和养老金、增加税收和解雇公共部门职员不会帮助经济企稳。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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