希腊必须对是否留在欧元区做出选择--英国首相

路透芝加哥5月20日电---英国首相卡梅伦(David Cameron)周日表示,希腊选民必须在下个月的大选中就是否留在欧元区做出抉择.他并敦促欧元区对任一最终结果准备好紧急应变计划.

卡梅伦在北大西洋公约组织(NATO)峰会开始前在芝加哥发表谈话.他否认周六结束的八国集团(G8)在美国马里兰州戴维营的峰会失败,"因为我认为这有助於全球经济领袖的想法能够具体化,尤其是对欧元区成员国的看法能更加明确."

"我们现在必须对希腊的民众释出非常明确的讯息.他们可以选择:投票决定留在欧元区,并维持所有已做出的承诺;或者他们可以投票选择别的,但这实际上等於投票决定离开欧元区,"他告诉记者.

"重要的是,欧元区领导人必须为这两种最终结果准备好应变计划,可以让我们的经济体安全并稳定的明确计划,我在英国也会竭尽所能,以确保我们也能处於这样的情况,"他表示.

希腊政治领袖在5月6日大选後未能完成组阁,使得该国有被迫退出欧元区之虞.希腊订於6月17日举行新的选举.(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

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