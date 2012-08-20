大多数分析师认为希腊将留在欧元区

路透伦敦8月17日电---到目前为止,希腊遭遇的一连串债务难题都没有打破将该国维系在欧元区内的政治纽带,这使越来越多的分析师改变看法,认为希腊未来将更可能留在欧元区.

路透在前几个月进行的调查结果表明,尽管希腊每天都传出大量的负面经济消息,但甚至可能正因为此,该国留在欧元区的前景更加光明.

希腊遭遇困境的严重程度令外界愈发认为,从经济方面而言,已经没有什麽能迫使希腊的债权方切断对该国的资金支持,并将其踢出欧元区.

对於分析师来说,希腊在欧元区的未来不再是个经济问题,而变成了一个关乎政治意愿的问题.虽然德国政坛传出一些反对声音,但希腊和欧盟在这一点(希腊留在欧元区)上都态度坚定.

市场目前强烈认为希腊在12个月後仍将留在欧元区内,上周受访的64名分析师中有45人持此观点.而就在5月时,正反两派观点还势均力敌.

"鉴於希腊债信在欧元区内部承受的异常高压,政治因素的力量不可小觑,"独立研究咨询机构G+ Economics的Lena Komileva说.

去年11月,路透对知名独立分析师和前决策官员的调查显示,20名受访者中有14人认为,欧元区将不会以目前的形式存活,希腊首当其冲是最可能离开欧元区的国家.

此後,甚至连欧洲政界高官和决策者都已公开谈论希腊退出欧元区的可能.

欧元集团主席贾克周二表示,希腊退出欧元区的风险可控,但不可取.而德国总理默克尔已面临来自执政联盟夥伴越来越大的压力,要求迫使希腊脱离欧元区.

**希腊仍偏爱欧元**

希腊经济衰退已步入第五个年头,将近四分之一的民众失业.

希腊经济第二季较上年同期萎缩6.2%.这一疲势料将持续至明年.

尽管经济面不佳,但该国政府仍在正常运转,而且支持纾困.这是分析师目前更倾向於认为希腊将保住欧元区成员国身份的一个主要原因.

希腊总理萨马拉斯下周将与欧元区领导人举行其上任以来的首次会议.

"三大国际贷款机构陆续回到雅典,暗示已达成更广泛的政治共识,认为希腊破产问题可在欧元区内加以应对,而不必迫使该国脱离欧元区."Komileva说.

希腊多数普通民众似乎也依然偏爱欧元.

"(希腊民众)对欧元的支持度在南欧经济体中是最高的."澳洲联邦银行欧洲分析师Martin McMahon援引民调结果和欧盟执委会调查结果表示.

"要希腊民众和政界改变看法并自愿脱离欧元区,将需要相当长的时间."

McMahon认为,很难相信深陷危机的欧元区国家会迫使另外一个成员国离开欧元区.他认为这并不可信.(完)

--编译 徐文焰/肖群英;审校 吴云凌

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