《热点透视》希腊退出欧元区，欧洲是否“伤得起”？

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撰稿 Neil Unmack 编译 王颖/张明钧

路透伦敦4月7日 - 欧元区能否承受希腊退出之痛？巴菲特(Warren Buffett)等人认为，这种阵痛反而会使欧元区更加强壮。损失是可控的，其他国家不会立刻跟随希腊退出，而且此事也会鞭策欧元区成员国去处理过多的债务。不过这也会打开潘多拉的盒子，使欧元区面临政治和经济紧绷的险境。

即便希腊政府不能与国际金主达成协议，其退出的可能性也不大。首先是退出难度很大。目前还没有一个国家退出欧元区却不退出欧盟的法律机制。即使假设希腊仍留在欧盟，该国有序退出欧元区也需要周密计划：希腊需要获得资金，重新签订合约，还要仔细确立资本控制计划。而如果希腊无序退出，则会引起混乱。

**雷曼第二？**

这样的情境是有可能的。如果希腊不能与欧洲债权人达成协议，该国最终就将对大约2,660亿欧元外债违约，从而迫使欧洲央行从希腊银行业撤回资金，并引发一连串金融事件，把希腊推出欧元区。对希腊而言，货币贬值效应以及政治和经济上的孤立将是残酷的。

但市场尚未感到担忧。比如，葡萄牙10年期公债收益率差甚至比2010年希腊接受救助之前还低。这可能是因为希腊与雷曼兄弟不同，已与全球经济相隔离。根据国际清算银行(BIS)的数据，截至去年9月，全球银行业者对希腊的曝险仅460亿美元，最近几周应已进一步缩水。2010年这一数字为1,600亿美元。

但公共部门的代价要大得多。据标准普尔估算，欧元区主权需减记大约3,500亿欧元贷款、公债和紧急银行间流动性，相当于欧元区国内生产总值(GDP)的3.5%。即使部分损失可以随时间而冲淡，但规模堪比2008-2009年银行业救助了。

**欧洲汇率危机重演**

更大的危险在于希腊退出将给欧元区其他地区带来影响。回望2011年，危机从一个国家蔓延到另一个国家，直到2011年几乎殃及到意大利。只恐怕1990年代的危机会重演，市场压力迫使相关国家退出欧洲汇率机制。

目前看来连锁扩散效应不会像2011年时那么明显。象希腊这样由激进政党执政，被迫与其他欧元区国家政府协商各种条件，陷入这样相同政治局势的国家不多。

最弱的环节在于葡萄牙、西班牙及意大利。葡萄牙经济几乎没有成长，且债台高筑。然而其政治局势有所不同：并没有大规模的反欧元民粹团体。

西班牙的政治局势看来比较脆弱：几乎可以和希腊左翼激进联盟党(Syriza)相比拟的西班牙“我们可以”(Podemos)党在近几次民调中已取得逾20%的支持度。然而Podemos党不太可能在今年稍晚的选举过后执政。而且除了爱尔兰之外，西班牙经济今年成长速度将快过其他欧元区国家。

意大利反欧元氛围显然是相对高涨的国家，但目前意国拥有数十年来最为强势的总理，而且总理的立场坚定亲欧。

希腊退出欧元区将会推高债券收益率。然而这些最脆弱的国家应该不会被市场排斥，这主要拜欧洲央行购债之赐。根据苏格兰皇家银行数据，欧元区国家今年总计需要净发行2,680亿欧元债券。欧洲央行未来两年整体购债金额可能达1万亿(兆)欧元。最弱的葡萄牙在2016年之前则是融资无虞。

**一同转弱**

然而希腊的退出将会对欧元区带来持久伤害。往好处想，这可能会迫使欧元区拉近彼此距离，突然之间就组建了财政同盟。更有可能发生的是，政治上的凝聚力将进一步收紧。

德国、法国、意大利等地的欧元批评者会认为，希腊退出坐实了欧元的设计有瑕疵。纳税人则会明确的感受到过去种种纾困行动所造成的损失。甚至希腊经历的痛楚也不会遏阻其他国家的反欧元声浪。举意大利为例，该国拥有强大的制造业基础及偏低的外债，该国退出欧元所受的痛苦可能不会像希腊这么严重。

脆弱国家的融资成本将永久升高，因投资人要因应可能会退出欧元区的因素。这将会加深经济发展的分歧，在经济不振的时候一些国家恐怕得面临更大风险。欧洲央行量化宽松计划只是个暂时性的解决方案。其规模有限，且多数信用风险由各国央行吸收，将连带责任让各国去承担。