希腊若退出欧元区 或冲击西班牙和意大利--世行行长

美股道指微幅收高 连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透华盛顿5月16日电---世界银行行长佐利克周三指出,希腊若决定离开欧元区,可能对西班牙、意大利和其他负债沉重、且正进行结构性改革的欧元区国家造成冲击.
佐利克在华盛顿经济俱乐部的问答会上表示,欧债危机对全球经济构成最大的威胁.
"核心问题将不在於希腊,而是西班牙和意大利."他说.如果希腊决定离开欧元区,其连锁反应可能极其严重,令人想起2008年雷曼兄弟垮台.
"危险在於当事件发生,开始打击信心,然後出现流动性缺乏,而流动性短缺意味有机构开始崩溃,无论是企业还是银行."他说.
他表示,欧洲领导人需找出办法避免该问题发生,并对西班牙和意大利提供支持.这两国正进行非常艰难的改革.
"你必须妥协的重要议题就是,若想要进行中期改革,就需有一些中期投资保证."他说.
这可透过欧洲稳定机制(ESM)发行的欧洲债券,利用欧洲投资银行或一些其他机制的资源来实现."那得由欧洲人决定,但我想,他们在实施改革配套下将需资金配套措施."
欧盟领导人本月预定将讨论成长协定(Growth Pact),料将包括基础建设投资资金,并允许衰退中国家在实现赤字目标方面有一些弹性.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。