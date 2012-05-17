希腊若退出欧元区 或冲击西班牙和意大利--世行行长

路透华盛顿5月16日电---世界银行行长佐利克周三指出,希腊若决定离开欧元区,可能对西班牙、意大利和其他负债沉重、且正进行结构性改革的欧元区国家造成冲击.

佐利克在华盛顿经济俱乐部的问答会上表示,欧债危机对全球经济构成最大的威胁.

"核心问题将不在於希腊,而是西班牙和意大利."他说.如果希腊决定离开欧元区,其连锁反应可能极其严重,令人想起2008年雷曼兄弟垮台.

"危险在於当事件发生,开始打击信心,然後出现流动性缺乏,而流动性短缺意味有机构开始崩溃,无论是企业还是银行."他说.

他表示,欧洲领导人需找出办法避免该问题发生,并对西班牙和意大利提供支持.这两国正进行非常艰难的改革.

"你必须妥协的重要议题就是,若想要进行中期改革,就需有一些中期投资保证."他说.

这可透过欧洲稳定机制(ESM)发行的欧洲债券,利用欧洲投资银行或一些其他机制的资源来实现."那得由欧洲人决定,但我想,他们在实施改革配套下将需资金配套措施."

欧盟领导人本月预定将讨论成长协定(Growth Pact),料将包括基础建设投资资金,并允许衰退中国家在实现赤字目标方面有一些弹性.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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