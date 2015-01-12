《明报》：希腊政局冲击欧元区 欧洲梦将醒牵动全球

（1月12日社评）

三年前欧债危机主角希腊再次成为欧洲及全球焦点，由于议会内各党派无法选出总统，需要解散议会举行大选，本月25号将有分晓。

当年希腊可以撑过危机，在于答允推行紧缩经济政策，砍去多年以来大手大脚立下的福利政策，以符合德国等大国的要求。不过，3年过去，当年的紧缩政策受到质疑，因为从政府收支来说，确实因为紧缩政策而渐趋“正常”。不过，这却因为紧缩政策引发大规模裁减公务员以及调整福利政策，直接影响巿民的生活水平。当然，从全国经济再生的“大我”层面而言，这是长治久安的一着，不得不如此，事实上希腊经济经此一役，去年宣布结束衰退。可是对巿民生活的“小我”，确是更大的冲击，失业率高达25%，Syriza乘时而起，以反对紧缩经济政策民粹味道极浓的政纲标榜；对于过去3年吃尽苦头的选民来说，自然是久旱逢甘露。

此例一开，当年与希腊同属经济陷于困境的葡萄牙，有可能亦步亦趋；而之后的西班牙及意大利何去何从，始是重点。论经济规模，这4个欧洲“经济病友”，当以名列西方七大工业国之一的意大利体型最庞大，西班牙亦不可小觑，两国都曾经传出有意退出欧元区，若然局势发展至此，欧元区名存实亡。

希腊退出欧元区，在分析家眼中已是“很难避免”的事，因此欧元区大国的德国正做足铺垫，包括放出风声称“可以承受”冲击。即便如此，德国也须自我调适，因为希腊退出欧元区，单是德国纳税人便要承受800亿欧元的经济损失，而其多年以来一直建构的大欧洲梦想，更会遭到极大打击，甚至可能分崩离析。

今年对欧洲来说，是关键的一年。初步观察，欧洲将这选战的重要议题，尤其是领头羊的英国，首相卡梅伦表示考虑退出欧盟，构成另一股对欧洲稳定的冲击力量。此刻的欧洲虽未至于风雨飘摇，但烦恼满身则是不争事实。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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