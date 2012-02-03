欧洲央行应参与希腊旧债换新债计划--希腊财长

路透雅典2月2日电---希腊财政部长韦尼泽洛斯周四表示,欧洲央行也必需参与希腊的旧债换新债协议.他并警告称,希腊要成功达成纾困协议,也有赖于就业改革以及希腊银行资本重组等问题的解决.

希腊总理帕帕季莫斯进一步撙节财政的措施仍未获得广泛的政治支持,而这种支持也是达成减债协议、避免无序违约的一个关键条件.目前帕帕季莫斯与政界领袖的会议仍未确定结果.

官员最近几周反复称距离达成债务协议已经不远,欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周四也重申,债务交换协议可能在本周末之前达成.

欧元区财长计划在周一批准希腊的第二轮抒困融资方案,其中包括官方新融资协议、民间债权人自愿接受的损失规模，以及希腊必需采取的新改革措施.

随着希腊与银行和保险业者的谈判接近尾声,焦点转向了欧洲央行和其他央行是否及如何参与换债协议的问题,以及如何说服希腊党派领导人支持改革,以便能够及时达成1,300亿欧元的纾困协议.

"在与民间债权人进行协商之外,也要商议让公共部门参与协助.这意味着欧洲央行必须动员起来,我们也必须解决与各国央行相关的议题,"韦尼泽洛斯向社会党议员表示.这是雅典当局迄今向欧洲央行提出最强烈的协助请求.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四表示,公共部门债权人在协助舒缓希腊债务危机方面已经做得够多了.

"希腊需要民间债权人将债务减记约50%,"他向德国NTV电视台表示."公共部门不需要再做出更多的贡献."

各方均担心旧债换新债协议仍不足以将希腊债务相当於国内生产总值(GDP)的比率降至120%的可持续水准.

韦尼泽洛斯表示,希腊政府也正与欧盟和IMF就换债协议後的银行资本重建进行角力.他指出,希腊政府不希望在这过程中将银行国有化.(完)

--编译 李春喜/王冠中;审校 程琳

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