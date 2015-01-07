焦点：希腊退出欧元区疑虑再起 德法兵行险招

路透柏林/巴黎1月6日 - 希腊可能退出欧元区的记忆再度被唤起，德国和法国祭出险招，以期能避免希腊左派人士在1月25日大选中胜出。

根据德国IW经济智库主管Michael Huether，此举是为了要先讲清楚，即其他欧元区国家在没有希腊的情况下也能过得很好，但希腊没有欧洲则无法过下去，并藉此警告左翼激进联盟党将会为希腊带来灾难。

左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)坚称，他希望希腊留在欧元区。然他承诺，一旦他掌权的话，将结束国外债权人根据纾困交易所强加的撙节举措，并希望欧盟和国际货币基金组织(IMF)所借贷的2,400亿欧元有部分能够注销。

希腊经济经过六年来的衰退后已萎缩了20%，且失业率高达25%，因此风险在于德国和法国可能被希腊人视为干预者和威胁者，并激起强烈反弹。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一表示，由希腊人民自己决定是否想要留在欧元区；同时德国杂志报导称，德国不再担心希腊退出欧元区将让整个欧元区遭殃。

德国总理默克尔的发言人并未明白否认德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周末的报导，但称：“我们的目标是，与包括希腊在内的所有成员国共同实现欧元区的稳定。我们的立场一直没有改变。”

默克尔和法国总统奥朗德在冬季休假期间通过电话，并将在周日于斯特拉斯堡同欧洲议会议长舒尔茨会面，一位法国外交部门的消息人士坚称不是希腊危机的讨论。

这位法国人士说，万一中间偏右派的希腊总理萨马拉斯在选举后下台，那么真正的问题并不是希腊是否留在欧元区，而是左翼激进联盟党领导的政府将如何设法重新安排希腊的债务。

法德两国均已强调，不管谁主政希腊，都必须尊重偿债义务，偿还该国从2010年以来获得的纾困贷款。

齐普拉斯在Huffington Post上撰文指责德国保守派散播无稽之谈，并特地点了德国财政部长朔伊布勒的名。齐普拉斯写道，“左翼激进联盟党不是妖魔，也不是欧洲的威胁，而是理性的声音。”

该党承诺取消削减基本养老金和最低工资的做法，已经在法国和意大利得到一些同情，这两国的政府都希望欧盟当局给予更多财政空间，以便振兴本国经济成长。

**欧元区已有准备**

欧盟、德国和法国官员私下表示，相比2012年那场前途难料的选举时，目前欧元区抵御希腊退出冲击的准备更为充分。欧元区目前拥有一支永久性主权援救基金，建立银行业联盟的条件也已具备，欧洲银行业在希腊的曝险也已降低。

萨马拉斯上月提前进行总统选举的豪赌最终失败，导致全国大选提前，债券市场的对此事的反应暗示，投资者认为风险差不多只限于希腊国内，不会波及欧元区。

一些德国政要直截了当地支持这一看法。

“现在已经不再是我们被迫救希腊的时候了，”默克尔所在的德国基督教民主党(CDU)一位高级成员Michael Fuchs表示。“不可能再有任何政治要挟。希腊对欧元区而言，不再具有系统重要性。”

欧盟执委会主席贾克在欧盟领导人当中态度最为鲜明，他上月罕见地向希腊人发出明确警告，希望他们不要“错误地”把票投给“极端主义者”。

但巴黎和柏林的少数政要和评论人士质疑讨论“希腊退出”的可能性是否明智，认为这或将产生政治和财政上的不利后果。

默克尔的盟友、巴伐利亚州州长Horst Seehofer对德国世界报表示：“我们不应在希腊选举时表现得像个指导者”，这可能带来我们不想见到的后果。

较为保守的德国法兰克福汇报也质疑，认定希腊脱离欧元区不会造成风险蔓延，这样的假设是否安全。(完)

(编译/审校 戴素萍/李婷仪/郑茵/李春喜/杜明霞)

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