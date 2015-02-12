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债券 | 2015年 2月 13日 星期五 01:37 BJT

标题新闻：希腊官员很可能在周五与EU、ECB和IMF代表会晤，为周一的欧元集团债务磋商作准备-EU官员

EU：欧盟；ECB：欧洲央行；IMF：国际货币基金组织

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