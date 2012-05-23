受累于希腊退出欧元区忧虑 欧元跌至近两年低点

* 欧元跌至1.25美元左右,投资者对欧洲领导人峰会持怀疑态度

* 欧元区官员告知成员国准备希腊退出的应急计划

* 避险美元触及2010年9月迄今最高位

路透纽约5月23日电---欧元兑美元周三跌至近两年最低水准,因投资者怀疑欧洲领导人会议能否平息希腊无序退出欧元区的忧虑.

投资者将资金转移至避险资产,将美元指数推升至2010年9月迄今最高水平.日圆兑欧元也触及2月以来最高位.日圆在危机期间往往表现良好.

三位欧元区官员对路透表示,已告知区内成员国准备希腊退出的应急计划.德国央行认为这一事件将是一次考验,但"可以控制".

欧盟领导人周三召开的非正式峰会预计将讨论刺激经济成长的举措,以及发行欧元区共同债券的提议.不过,投资者不认为将出台任何计划,特别是在德国强烈反对发行共同债券的情况下.

"恐惧心理占据主导,"Action Economics全球外汇分析部总裁Ronald Simpson表示."鉴於欧洲政治机器运作的方式,没有人认为会议後会达成什麽决议."

根据路透数据,欧元兑美元一度跌至1.2544美元,为2010年7月迄今最低,1.26美元的期权障界限被跌穿,中长期投资大户、企业和宏观基金加大卖出欧元的力度.欧元最新下跌0.7%,报1.2594美元.

Merk Hard Currency Fund基金经理Axel Merk称,欧元下跌主要是因进程"失调".

"我们不清楚未来将会发生什麽,也不知道欧洲领导人想要什麽--缺乏领导,"他说.

截至5月15日,Merk Hard Currency Fund结清了欧元敞口.

期权市场上,一个月价内隐含波动率跳涨至12.43%,为逾四个月最高.偏向欧元卖权的一个月欧元/美元风险逆转指标周三升至2.4%.

**美元大涨**

欧元区领导人周三有关希腊留在欧元区的言论仅短暂扶助了欧元.法国总统奥朗德称将尽其所能说服希腊留在欧元区.西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)也表示,希腊最好的选择是留在欧元区.

"包括希腊、欧元区财政撙节、整个地区成长乏力以及各成员国的反应方式在内的所有问题正在持续发酵."Standard Life Investments投资总监Richard Batty称.

"我们不认为(希腊问题)将会很快解决.在我们看来,各成员国政府的反应迟钝对欧元区非常不利.尽管市场看似在迫使这些政府采取行动."

Standard Life未持有欧洲资产已有一段时间,该公司管理着约2,400亿美元的资产.

市场对希腊的担忧不断升温,支撑了避险资产和货币的表现.德国标售两年期公债,该债券将无利息,为其首个零息票两年期公债.

美元指数.DXY升至82.221,为2010年9月迄今最高水准.

澳元和新西兰元等高收益货币均大幅下挫.美元兑瑞郎亦升至四个月高位.

日圆亦上涨.美元兑日圆下跌0.7%,报79.47日圆.日本央行保持货币政策不变,与多数预期相符.不过少数市场人士曾臆测,该央行料在4月放宽货币政策後,跟进新的宽松举措.

根据路透数据,欧元兑日圆下跌1.3%,报100.09日圆,此前一度跌至99.50日圆的低位.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.2584 1.2682 -0.77 -2.79 1.2945

美元/日圆 79.44 79.97 -0.66 +3.25 76.94

欧元/日圆 99.98 101.43 -1.43 +0.42 99.56

美元/瑞郎 0.9541 0.9468 +0.77 +1.76 0.9376

英镑/美元 1.5686 1.5761 -0.48 +0.97 1.5535

美元/加元 1.0246 1.0208 +0.37 +0.52 1.0193

澳元/美元 0.9750 0.9795 -0.46 -4.65 1.0225

欧元/瑞郎 1.2008 1.2011 -0.02 -1.12 1.2144

欧元/英镑 0.8018 0.8044 -0.32 -3.73 0.8329

新西兰元/美元 0.7500 0.7536 -0.48 -3.65 0.7784

美元/挪威克朗 5.9854 5.9810 +0.07 +0.15 5.9766

欧元/挪威克朗 7.5335 7.5863 -0.70 -2.64 7.7379

美元/瑞典克朗 7.1603 7.1597 +0.01 +3.96 6.8878

欧元/瑞典克朗 9.0146 9.0821 -0.74 +1.13 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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