希腊可能在未来半年内离开欧元区--瑞典财长

路透斯德哥尔摩10月13日电---瑞典财政部长柏格(Anders Borg)周六称,希腊可能离开欧元区,可能在未来六个月内离开.

"由於他们可能真的不能采取必要措施,而且他们的竞争力如此差,很难想象他们怎麽能在不通过让本币贬值来提高竞争力的前提下控制局势,"柏格称.

"我觉得最可能的情形是他们离开(欧元区)...不应排除在未来半年内发生这种情况的可能,"他在国际货币基金组织(IMF)会议间歇对记者表示.

德国总理梅克尔在周六称,希腊改革看来有进展,应给予更多机会.

柏格称,减计欧元区国家对希腊的贷款将有风险."我认为很难相信减记希腊债务不会导致大量不确定性,"他表示.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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