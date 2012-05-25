情景推测：若希腊退出欧元区 会给美国经济造成什麽影响

2012年4月27日，一名交易员在纽约证券交易所工作。欧元命运的不确定性已经在影响美国经济增长，若欧债危机进一步明显恶化，将会给美国逐渐增强的经济复苏当头一棒。 REUTERS/Andrew Burton

路透华盛顿5月24日电---欧元命运的不确定性已经在影响美国经济增长,若欧债危机进一步明显恶化,将会给美国逐渐增强的经济复苏当头一棒.

分析师预计,市场动荡以及围绕希腊命运和欧洲政策路线的商业不确定性,将使美国2012年国内生产总值(GDP)增幅减少0.1-0.5个百分点.

上周的一项路透调查显示,分析师预计美国2012和2013年GDP分别平均成长2.3%和2.4%.

对经济增长的直接打击来自於贸易.美国对欧盟出口占其总出口的19%,对欧元区出口占13%.若从GDP来看,所占份额微小,仅占GDP总额的1.3%.

但间接影响则另当别论.根据德意志银行的研究,欧洲2010年在全球贸易中占有25%的份额,而且也是中国和美国的最大贸易夥伴.若失去这个市场,影响将波及整个世界并放缓全球经济的增长.

另一个间接影响是在金融行业.

如果希腊脱离欧元区,欧洲货币联盟能否存在下去就成了问题,而且还将引发市场动荡.企业投资将会停滞不前,银行业将收紧信贷,股价下跌造成的财富损失也会使消费者放缓支出.大宗商品价格将会大跌,虽然会有利於进口国,但会打击出口型经济体的增长.

对经济损害的程度,将取决於全球决策者能以多快的速度阻止溃败并稳定市场.

以下是对欧元区形势假设的三种状况,以及对美国经济可能产生的影响.

**欧元区蹒跚而行**

假设情况:希腊在6月17日选出的政府持续执行欧盟/IMF的纾困计画,有些条件或许放宽.希腊暂时留在欧元区.西班牙银行业资本重组,或许欧盟提供一些帮助.欧洲央行挹注流动性和欧盟提供担保帮助稳定法国和德国大型银行,使这些银行和整体金融市场免受进一步的损害.但在接下来数月和数年,市场不确定性持续存在,但欧盟逐步加强整合.

影响:金融市场持续震荡,欧元区经济继续缓慢成长或者轻度负成长,像低烧一样削弱美国的经济成长.这已是大多数分析师预估中的基本情形.TD Economics表示,其已因欧洲的问题而将2012年经济成长2.0%的预估下调约0.25-0.50个百分点.IHS Global Insight则把今年经济成长2.2%的预估削减约0.1个百分点.

**希腊退出欧元区**

假设情况:希腊大选後若产生反撙节举措的政府,并且拒绝接受纾困条件.欧盟和IMF因此停止贷款给希腊.希腊资金告罄、债务违约,并开始重印自己的货币来偿债.希腊的银行体系崩解.欧盟有时间拟订应变计画,没让希腊违约和退出欧元区把西班牙、意大利和萄葡牙拖下水,而且设法迅速稳定其银行业.美联储可能会透过和欧洲进行新的换汇交易及推出量化宽松政策来向市场挹注流动性.

影响:希腊在欧元区GDP中仅占2%,美国对希腊出口可以忽略不计,对希腊的信贷风险敞口也微乎其微.美国货币市场基金基本上已经从欧洲撤出投资.据国际金融协会(IIF)数据,希腊欠民间部门700亿欧元,但主要是欠德国和法国银行业的.希腊外债高达4,600亿美元,大债主是欧洲央行(ECB)、欧盟和国际货币基金组织(IMF).

因此,希腊违约并退出欧元区对美国经济的直接影响可能非常小,前提是影响受控--但这个前提很关键.一旦有国家退出,市场注意力就会转向其他债台高筑的国家--比如西班牙、葡萄牙、爱尔兰、甚至意大利.欧洲决策者将需要为这些国家和大型欧盟银行布下安全网,以防止影响扩散,危及欧元区.

TD Economics首席分析师Craig Alexander称,希腊退出欧元区给美国带来的直接冲击可能是,退出当季美国GDP增幅被抹去0.5个百分点,接下来一季的增长也会走软.但他表示,若希腊平稳有序退出,或将激发人们的乐观情绪,令人期待欧元区危机画上句号,从而增强美国的经济产出.

IHS Global Insight首席分析师Nariman Behravesh说,该公司打算将基准预估调整为希腊有序退出欧元区,退出时间可能在明年初.他预计会将美国2013年GDP增长预估自2.4%下调0.2-0.3个百分点.

**希腊无序退出,损害扩散**

情景:希腊退出欧元区.西班牙和意大利债券收益率飞涨,使他们被公债市场拒之门外.西班牙和意大利储户挤提现金,唯恐他们的国家也离开欧元区.全球股市下挫.投资者蜂拥至美国市场避险.美元飙升,欧元急跌.欧洲银行面临融资短缺,因投资者避开欧元区,银行系统失灵.全球市场混乱.

影响:这是噩梦一样的情景.对美国经济的影响将通过贸易、金融联系以及企业和消费者信心显现.影响程度取决於决策者稳定局势的速度,以及是否有大型机构受资产迅速重新定价打击面临崩溃的危险.

至少金融市场的冲击波将导致美国经济下行,令当季经济增长减少至少0.5个百分点.

若欧洲银行系统关闭,全球金融市场的震荡将达到甚至超过2008年雷曼兄弟倒闭时的程度.现在银行资本状况好於四年前,因此更可能抵御这场风暴.不过由於利率接近零,政府财政紧张,这次发达经济体能用来抵消对经济冲击的工具更少.

至少美国和全球经济将重陷衰退,一些经济学家警告称,可能要比2007-2009年深重的多,也危险的多.美国联邦储备委员会(美联储,FED)几乎肯定会进行新一轮公债购买,即量化宽松,使金融市场保持高流动性,维持低利率水平.(完)

--编译 李春喜/戴素萍/艾茂林/王丽鑫;审校 郑茵/张涛/张荻

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