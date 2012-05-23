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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 23日 星期三 09:31 BJT

希腊人不相信会被踢出欧元区

尽管外界警告希腊，若不接受巨额救助方案的附加条件，恐怕无法继续留在欧元区，但多数希腊人对此不以为然。他们认为，既然以前有救助款项，将来也会有，并认为是政客夸大了希腊脱离欧元区的风险。

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