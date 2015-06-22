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国际财经 | 2015年 6月 22日 星期一 09:47 BJT

希腊现在若退出欧元区 成本远小于两年前--ECB委员

路透维也纳6月20日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼对奥地利报纸Der Kurier表示，今天希腊退出欧元区的成本要远低于两年前。这番讲话刊登在周六的报纸上。

“两年前，如果希腊经济崩溃，对其他南欧国家产生负面影响的风险还非常大，”当被问及所谓的希腊退出欧元区代价时诺沃特尼表示。

“意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率几乎没有上涨，尤其因为欧洲央行的货币政策。市场认为希腊是一个特例，希腊退出欧元区的成本今天要远小于两年前。”(完)

(编译 李春喜 审校 王丽鑫)

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