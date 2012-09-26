希腊财长称延长救援或将耗资130-150亿欧元

路透雅典9月25日电---希腊财长周二表示,若对希腊的援助计划延长两年,那麽希腊将额外需要130-150亿欧元.这是希腊方面首次说明,其请求给予更多时间来整顿财政,将需要多少资金.

希腊也请求欧洲央行(ECB)对所持希腊公债进行展期,以助其实现目标,不要将这些债券变现.

"我们估计,如果获得两年延期,带来的融资缺口将在130-150亿欧元,"希腊财政部长史托纳拉斯向路透表示,并称希腊能够在不寻求更多救助的情况下填上这一缺口.

希腊官员此前表示,可以通过发行短期公债或降低利率的方法填上这个缺口,无需迫使欧元区各国政府拿出更多资金.

周二公布的一份9月19日文件显示,希腊副财长Christos Staikouras表示,希腊也可以请求欧洲央行对所持希腊公债展期,来帮助雅典堵上由预算差额或私有化收入少於预期造成的资金缺口.

然而,越来越多的人猜测,即使不延长救助计划,希腊也将需要更多融资,才能在2020年前将债务与国内生产总值(GDP)之比降至120%目标以下.

**有关三方国际贷款人的揣测**

一位欧盟官员周二承认,希腊已偏离正轨,但表示缺口大小尚未确定.

"一些人说有140亿欧元,一些人说有200亿,还有些人说是300亿,"该官员表示.

"实际情况是,在三方国际贷款人的报告出炉前,我们不会知道确切的数字.现在还都是揣测."

数周内,欧盟和IMF将公布一份外界高度期待的报告,对希腊满足其援助条件的情况做出评估.

史托纳拉斯未就延长援助所需融资以外的问题置评,但他否认有关暗示财政缺口已扩大的报导.

他证实,基於2013年和2014年目标的希腊财政缺口仍为135亿欧元.

"到2014年底,我们将重新评估这一财政缺口,"史托纳拉斯表示,"但我们估计届时不会较现在的数据发生变化."(完)

--编译 梁睿雪/丁琦;审校 张涛

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