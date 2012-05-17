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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 17日 星期四 10:25 BJT

希腊组阁失败 6月17日重新选举

希腊三大政党未就组成政府达成一致，将重新选举。来自希腊左翼政党的消息人士透露，该国将在6月17日再度举行大选。

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