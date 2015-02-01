一周焦点：希腊大戏展开 美联储“稳健”成长观点将受考验

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透布鲁塞尔2月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)认为美国经济“稳健”成长，可以在今年升息。该观点将受到本周公布的美国就业数据的考验。
希腊反撙节的新政府上台引发的各种变化，亦将继续成为市场关注焦点，并可能使未来几天公布的经济数据失色。
美联储上周对美国经济扩张的评估从“温和”提升至“稳健”，并认为经济成长“强劲”。
路透调查的分析师预测，将于周五公布的就业数据将显示美国1月新增就业23万个左右，略低于去年12月的25.2万，但仍属强劲水平。
如果预测成真，这将是美国非农就业增幅连续第12个月超过20万，将是1994-95年连续13个月以来的最长纪录。
“当时的利率是6%，当然不是零利率环境，”意大利裕信银行(UniCredit)的首席美国分析师Harm Bandholz表示。
薪资增长疲弱，使得强劲就业增长带来的乐观情绪有所削弱。
美国12月平均薪资下降0.2%，为至少八年以来最大跌幅，尽管有部分分析师表示，其中或许包含了一些季节性偶发因素的影响。市场预计1月平均薪资会上升0.3%。
周五发布的雇佣成本指数(ECI)显示，12月雇佣成本较上年同期上升了2.2%。这是一个令人振奋的信号，但分析师认为该指数增幅需达到3%，才足以令通胀率接近美联储的2%目标。
美联储官员表示最早可能在6月加息，而期货合约走势显示投资者预计首次升息料在9月启动。自2008年末以来，美国指标利率一直保持在近零水准。
美联储主席叶伦反复强调，联储将依据数据来作出决定。周五发布的数据显示，2014年第四季美国经济成长放缓，但消费者人气创下了11年高位。
美国供应管理协会(ISM)周一和周三将发布的采购经理人指数(PMI)报告以及周一的消费支出数据将提供进一步的指引。
**希腊角力**
除了上周的会后声明，美联储并表示其利率评估也将把“国际形势发展”纳入考量。
德国商业银行美国经济专家Bernd Weidensteiner说，美国以外的事件不会改变美国货币政策的整体方向，但可能影响时机选择。
“美国仍是一个相对自给自足的经济体，其经济周期是由美国本身的因素决定的，”他说。“但若有什么重大事件，比如希腊发生大事，那么也可能影响美国市场。”
在经济困顿的欧元区，12月零售销售数据以及Markit PMI终值将指明经济发展的最新动向。
将在周三公布的零售销售数据预料将较上年同期增加2%，印证欧盟上周报告所言消费者及零售商信心好转。而周一将公布的制造业PMI、周三公布的服务业PMI应可证实欧洲企业在2015年初反弹力道略有增强的看法。
然而，希腊的左派新政府周五断然拒绝延长纾困计划，而德国也说希腊的新援助方案不在讨论之列。随着希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)走访其他欧洲领导人，政治新闻的受关注度可能超过经济新闻。
荷兰国际集团(ING)资深分析师James Knightley称，“本周将会被政治事件所主导，看看希腊新政府或德国的言论。”
路透调查显示，英国央行周四料将维持利率在0.5%的低位不变，要等到第四季才会升息。
澳洲央行周二则很有可能降息，跟随同为商品出口大国的加拿大意外降息的步伐。
然而，澳洲去年底核心通胀高于预期，令投资者将降息的时间预期推迟到3月，而不是在一些分析师此前预计的此次会议上。(完)
(翻译 张涛/洪曦/李婷仪/张荻； 审校 徐文焰/郑茵)
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