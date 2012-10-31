希腊最终预算案预计明年赤字更高

路透雅典10月31日电---希腊在周三提交的最终预算案中预计明年预算赤字将高於预期,衰退幅度也会更深,因节支措施对经济产生负面影响.

预算案还预测2013年经济萎缩4.5%,此前的预测为萎缩3.8%.公共债务也上修至GDP的189.1%,高於本月稍早预测的179.3%.(完)