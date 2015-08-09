版本:
中国
国际财经 | 2015年 8月 9日 星期日 18:13 BJT

对于面向希腊的第三笔救助协议 芬兰将置身其外--外长

路透芬兰图尔库8月8日 - 芬兰外长Timo Soini周六表示，对于计划中面向希腊的第三笔救助协议，芬兰可能置身其外。

这位外长对路透表示，“政府对于此事有非常严格的政策，我们不能容忍芬兰负担增加，或是削减希腊债务。”

他说，救助政策不会发挥作用，长期内最可能的情况是，希腊退出欧元区。

消息人士周五告诉路透称，希腊及其国际债权人有望在周二完成第三笔救助协议草案。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐