希腊经济: 财长称面临关键的一年,取决于是否坚守纾困案--金融时报

路透伦敦12月20日 - 希腊财政部长史托纳拉斯周四对金融时报表示,希腊面临关键的一年,这要取决于三党组成的执政联盟能否相互支援,以及是否遵守欧盟和国际货币基金组织(IMF)同意的纾困计划.

"如果我们能够坚守欧盟和IMF所同意的计划,明年我们就能共度难关.如果政治体系发现情势艰难到难以驾驭,就可能会土崩瓦解,"他在接受金融时报专访时表示.

史托纳拉斯表示,"到目前为止我们所做的都是必要的,但还不足以实现永久的解决之道."

(跳二)史托纳拉斯指出,希腊2013年面临连续第六年经济衰退,经济料将萎缩约4%,然在明年底将会见到曙光.

他称,"我们的伙伴国"决定给我们如此多的资金--超出我们预期,消除了很大部分的风险...我们仍面临可能的破产风险."

"这将是很困难的一年...但如果我们坚守,降低预算赤字并完成改善竞争力的举措,2014年和2015年将会好过很多,"他表示.(完)