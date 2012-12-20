希腊经济: 财长称面临关键的一年,取决于是否坚守纾困案--金融时报

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦12月20日 - 希腊财政部长史托纳拉斯周四对金融时报表示,希腊面临关键的一年,这要取决于三党组成的执政联盟能否相互支援,以及是否遵守欧盟和国际货币基金组织(IMF)同意的纾困计划.
"如果我们能够坚守欧盟和IMF所同意的计划,明年我们就能共度难关.如果政治体系发现情势艰难到难以驾驭,就可能会土崩瓦解,"他在接受金融时报专访时表示.
史托纳拉斯表示,"到目前为止我们所做的都是必要的,但还不足以实现永久的解决之道."
(跳二)史托纳拉斯指出,希腊2013年面临连续第六年经济衰退,经济料将萎缩约4%,然在明年底将会见到曙光.
他称,"我们的伙伴国"决定给我们如此多的资金--超出我们预期,消除了很大部分的风险...我们仍面临可能的破产风险."
"这将是很困难的一年...但如果我们坚守,降低预算赤字并完成改善竞争力的举措,2014年和2015年将会好过很多,"他表示.(完)
(编译 戴素萍 审校 田建华)
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。