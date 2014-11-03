欧洲经济：希腊将在2015年初之前定义与欧盟和IMF的新关系--财长

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透雅典10月31日 - 希腊财长Gikas Hardouvelis周五发表讲话称，明年开始该国与欧盟和国际货币基金组织(IMF)的关系将焕然一新，届时希腊将从市场获得融资，但同时也需要“资本储备”及新的改革模式。
此番言论证实希腊仍坚持在年底时退出2,400亿欧元援助行动的计划，尽管该计划尚未得到债权人的支持。
“根据此计划，除了就减债措施达成协议外，我们正尽力完成目前对第二项经济调整计划的最后评估，为从2015年开始与合作伙伴结成新关系铺路，”Hardouvelis在事先准备好的讲话中称。
“在2015年到来前，我们将详细定义与合作做伴的新关系，”他称。
Hardouvelis补充道，这种新关系将基于希腊从资本市场为自己融资的能力，“拥有资本储备”(显然是指预防性信用额度)，以及新的改革模式。
希腊表示，正就预防性信用额度进行讨论；官员也暗示，银行援助基金中剩余的逾110亿欧元可能将被用在这个方面。
Hardouvelis指出，正如与债权人达成一致的那样，希腊将坚守2016年底前通过出售国有资产累计获得96亿欧元的目标。
希腊自四年前接受救助以来，已签署价值50亿欧元的私有化交易协议。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选