欧洲经济：希腊将在2015年初之前定义与欧盟和IMF的新关系--财长

路透雅典10月31日 - 希腊财长Gikas Hardouvelis周五发表讲话称，明年开始该国与欧盟和国际货币基金组织(IMF)的关系将焕然一新，届时希腊将从市场获得融资，但同时也需要“资本储备”及新的改革模式。

此番言论证实希腊仍坚持在年底时退出2,400亿欧元援助行动的计划，尽管该计划尚未得到债权人的支持。

“根据此计划，除了就减债措施达成协议外，我们正尽力完成目前对第二项经济调整计划的最后评估，为从2015年开始与合作伙伴结成新关系铺路，”Hardouvelis在事先准备好的讲话中称。

“在2015年到来前，我们将详细定义与合作做伴的新关系，”他称。

Hardouvelis补充道，这种新关系将基于希腊从资本市场为自己融资的能力，“拥有资本储备”(显然是指预防性信用额度)，以及新的改革模式。

希腊表示，正就预防性信用额度进行讨论；官员也暗示，银行援助基金中剩余的逾110亿欧元可能将被用在这个方面。

Hardouvelis指出，正如与债权人达成一致的那样，希腊将坚守2016年底前通过出售国有资产累计获得96亿欧元的目标。