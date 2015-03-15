希腊政府1-2月税收短少 预算盈余未能达标

美国国际集团拟聘Duperreault为新任执行长--华尔街日报
路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG) 计划任命Brian Duperreault为新任执行长。
路透雅典3月13日 - 希腊财政部周五表示，由于税收短少，该国中央政府今年前两个月预算盈余目标未能达成。
中央政府预算盈余不包括社保机构及地方政府的预算，与欧盟/国际货币基金组织(IMF)所监控的数据不同，但却表明该国在修复财政问题上有所进展。
希腊1-2月预算盈余达12.43亿欧元，低于14.11亿欧元的最新预算目标。
财政部指出，今年前两个月财政税收达72.98亿欧元，较84.67亿欧元目标低13.8%。(完)
(编译 龚芳; 审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG) 计划任命Brian Duperreault为新任执行长。
路透法兰克福5月11日 - 德国工业巨头西门子周四宣布，未来数年将在德国裁减1,700个职位，另外还将转移1,000个职位，这是效率改善行动的一部分。
路透布鲁塞尔5月11日 - 周四公布的数据显示，欧盟执委会上修今年欧元区经济成长率预测，并预测失业率将下滑，这是欧元区经济复苏增强的最新讯号。