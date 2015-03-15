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国际财经 | 2015年 3月 16日 星期一 07:23 BJT

希腊政府1-2月税收短少 预算盈余未能达标

路透雅典3月13日 - 希腊财政部周五表示，由于税收短少，该国中央政府今年前两个月预算盈余目标未能达成。

中央政府预算盈余不包括社保机构及地方政府的预算，与欧盟/国际货币基金组织(IMF)所监控的数据不同，但却表明该国在修复财政问题上有所进展。

希腊1-2月预算盈余达12.43亿欧元，低于14.11亿欧元的最新预算目标。

财政部指出，今年前两个月财政税收达72.98亿欧元，较84.67亿欧元目标低13.8%。(完)

(编译 龚芳; 审校 郑茵)

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