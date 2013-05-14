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债券 | 2013年 5月 15日 星期三 07:30 BJT

更新版-希腊评等：惠誉将希腊评级上调至B-，指因财政状况好转

(新增细节)

路透雅典5月14日 - 评级机构惠誉周二将希腊主权信用评级上调一个级距，指因该国在削减预算赤字方面有进展，且退出欧元区的风险降低。

去年希腊几乎要退出欧元区，停滞不前的改革也让其饱受诟病，但最近几个月希腊因回到正轨并推进不受欢迎的撙节措施，赢得了国际金主的赞扬。

“产出下降及失业率上升的代价高昂，而经济能否复苏仍是疑问，”惠誉表示。

“尽管如此，减免债务及放宽财政目标使希腊央行经济信心指标升至三年高点，而且该国退出欧元区的风险降低。”

评级展望为稳定，惠誉在声明中将希腊评级从CCC上调至B-。去年12月标准普尔亦将希腊评级从选择性违约上调至B-，评级展望为稳定。
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