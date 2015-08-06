综述：希腊总理和法国总统希望8月底前达成纾困协议

图为希腊雅典市中心一家商店，希腊国旗的售价为1欧元。 REUTERS/Yiannis Kourtoglou

路透雅典/伊斯梅利亚8月6日 - 希腊总理齐普拉斯和法国总统奥朗德周四表示，对希腊的新纾困方案应在8月底之前达成。

希腊正在和欧盟及国际货币基金组织(IMF)协商多达860亿欧元(940亿美元)的新贷款，以避免金融及经济崩溃。

齐普拉斯表示新协议将在8月15日之后很快达成，奥朗德则预计会在8月底之前。他们是在埃及参加新苏伊士运河揭幕典礼时做出上述表示的。

希腊最晚必须在8月20日与债权人达成一项协议，或商定一笔过渡性贷款，因为届时希腊将有35亿欧元在欧洲央行的债务到期。

希腊总理办公室发表声明称，齐普拉斯与奥朗德一致认为，协议“应当且有可能在8月15日后很快达成”。

这将给希腊议会留出足够的时间来批准协议，使希腊能够在8月20日向欧洲央行偿还债务。

“他们还同意，一切行动都应有利于希腊经济的复苏，尤其是经历了银行业危机的影响后，”声明称。

据欧盟估计，希腊银行业资本重组所需资金在100-250亿欧元左右。

法国对希腊的求援基本持支持态度，与德国的强硬路线不同。德国要求雅典方面采取严格的改革和撙节措施。

奥朗德在埃及对记者称：“协商的目标是在8月底达成(纾困)计划。我们知道这有难度，但我们必须打起精神来满足所有条件。”

“目前我认为气氛良好，谈判在朝着最好的方向发展，”他称。

欧盟执委会发言人稍早在布鲁塞尔称，与希腊就第三轮救援展开的谈判进展“让人满意”，可能在8月20日之前达成协议。

**现金吃紧**

然而，德国画报引述一位政府官员称，未来两周内达成协议是“做不到的”。

如果无法敲定协定，希腊可能会先获得一笔过渡性贷款来支应积欠欧洲央行的债款，但希腊已经表明只想签订一个有严谨规定的完整纾困方案，而不是临时协议。

部分金援料将用于重整希腊银行业。此项因素已经导致银行类股本周重挫，因为现有股东权益可能受损。

希腊银行类股周四跌深反弹大涨17.8%；此前三天银行类股重挫，市值累计蒸发掉63%。

IMF表示，希腊已经偿还周四需支付的约1.863亿欧元利息。(完)

(编译 李婷仪/王丽鑫 审校 郑茵/张若琪)

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