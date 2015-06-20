希腊债务忧虑刺痛欧元 且带动对美元的避险买盘

路透纽约6月19日 - 欧元兑其他主要货币周五下滑，受对希腊很快可能出现债务违约的不安情绪打压，这也带动了对美元的避险买盘。

再过几天，希腊可能就无法偿还国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元贷款，投资人将希望寄托在下周欧元区领导人紧急峰会上，指望能找到出路，为希腊释出金援。

金援计划的欧洲最大贡献国－德国坚称希腊同欧盟和IMF债权人达成协议仍不算太晚。

一银行消息人士向路透表示，周五欧洲央行本周第二次上调了对希腊银行的紧急流动性援助上限。

银行业人士对路透表示，本周有约42亿欧元资金从希腊银行账户中流出，尽管央行努力安抚。

欧元兑美元纽约尾盘跌0.02%，报1.1355美元，盘中一度跌穿1.13美元，至1.1294美元。

欧元兑英镑低见0.7122英镑，这是5月28日来最低，尾盘跌0.11%，报0.7148英镑。策略师表示英镑有一些避险功能。

欧元兑传统避险货币瑞郎和日圆也下滑。

自周三美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策制定者给很快升息的预期浇了冷水后，美元一直表现疲弱，但今日小幅反弹。

美元指数微升0.02%，周四一度跌至一个月低点。

“希腊局势仍高度紧张，这刺激了美元强势和厌恶风险情绪，”Westpac高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

美元兑日圆回吐稍早升幅，因美国公债价格上涨，收益率下滑。尾盘美元兑日圆报122.62日圆，跌0.28%。

美元升势已经保持了近一年，但本周势将连跌第三周。一些分析师仍预计美元将攀升。

BMO Capital Markets汇市策略部门全球主管Greg Anderson表示，“一旦美联储升息有了眉目，美元将展开又一轮升势。”(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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