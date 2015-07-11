对希腊能达成协议的乐观情绪带动欧元反弹 叶伦讲话扶助美元

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约7月10日 - 欧元周五全线上涨，兑日圆大涨逾2%，因市场乐观地认为，希腊能同债权人达成协议，并留在欧元区。
日圆和瑞郎均下跌，由于中国股市继续反弹，对高风险资产的需求回升。日圆和瑞郎在金融市场动荡时通常表现较好。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五表示，欧元区财长在周六举行紧急会议权衡希腊提议时可能做出“重大决定”。许多市场人士对希腊能达成协议持乐观看法，但投资人在周末前对持有大量仓位表现谨慎。
BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示，他们担心德国可能仍会阻止协议。德国财政部发言人周五表示，德国将不会接受任何形式的希腊债务减计。
“我们仍相信会达成协议，但在这些会议前持有欧元仓位是有风险的，我们在周末前对所持仓位全面获利了结，”Lien称。
欧元兑日圆攀升至一周高位137.27日圆，纽约尾盘报136.84日圆，大涨2.2%，欧元录得2013年4月来最大单日升幅。
欧元兑美元升1.0%，报1.1145美元，因希腊政府周四向欧元区债权人提交一份改革方案。欧元一度触及一周高位1.1215美元，今日升幅为一个月最大。
有迹象显示，中国股市大跌后已经企稳，亦扶助风险人气。中国股市沪综指.SSEC周五连续第二天大涨，得益于政府紧急救市举措。
日圆回落，推动美元兑日圆从本周中段触及的七周低点升至122上方。纽约尾盘，美元兑日圆大涨1.2%，报122.80日圆。
在美联储主席叶伦表示，预计联储将在今年某个时点开始升息后，美元升势加速。
BMO Capital Markets汇市策略部门全球主管Greg Anderson表示，叶伦的讲话没有任何新的内容。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。