对希腊能达成协议的乐观情绪带动欧元反弹 叶伦讲话扶助美元

路透纽约7月10日 - 欧元周五全线上涨，兑日圆大涨逾2%，因市场乐观地认为，希腊能同债权人达成协议，并留在欧元区。

日圆和瑞郎均下跌，由于中国股市继续反弹，对高风险资产的需求回升。日圆和瑞郎在金融市场动荡时通常表现较好。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五表示，欧元区财长在周六举行紧急会议权衡希腊提议时可能做出“重大决定”。许多市场人士对希腊能达成协议持乐观看法，但投资人在周末前对持有大量仓位表现谨慎。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示，他们担心德国可能仍会阻止协议。德国财政部发言人周五表示，德国将不会接受任何形式的希腊债务减计。

“我们仍相信会达成协议，但在这些会议前持有欧元仓位是有风险的，我们在周末前对所持仓位全面获利了结，”Lien称。

欧元兑日圆攀升至一周高位137.27日圆，纽约尾盘报136.84日圆，大涨2.2%，欧元录得2013年4月来最大单日升幅。

欧元兑美元升1.0%，报1.1145美元，因希腊政府周四向欧元区债权人提交一份改革方案。欧元一度触及一周高位1.1215美元，今日升幅为一个月最大。

有迹象显示，中国股市大跌后已经企稳，亦扶助风险人气。中国股市沪综指.SSEC周五连续第二天大涨，得益于政府紧急救市举措。

日圆回落，推动美元兑日圆从本周中段触及的七周低点升至122上方。纽约尾盘，美元兑日圆大涨1.2%，报122.80日圆。

在美联储主席叶伦表示，预计联储将在今年某个时点开始升息后，美元升势加速。

BMO Capital Markets汇市策略部门全球主管Greg Anderson表示，叶伦的讲话没有任何新的内容。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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