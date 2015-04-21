焦点：希腊债务火烧眉毛 政府紧急下令征调公共资金

图为希腊央行建筑外的欧盟旗帜、希腊国旗和央行旗帜。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透雅典4月20日 - 希腊周一紧急命令国有实体将闲置现金存放在央行，用于支付政府的账单，涉及范围从市政府到一支为未来几代人准备的基金。

由于下月要偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款，希腊暂时征用公共现金储备。

这项最新要求凸显出希腊总理齐普拉斯已面临非常捉襟见肘的财政状况，目前他正在努力说服外国债权人提供新的金融援助。

周一法令的涉及范围包括地方政府，但将养老基金和一些国有企业排除在外。一些机构虽然包括在现金征调范围之内，但因眼前有付款需求也被排除在外。

这一决定尚需国会批准。地方官员威胁称不会遵守该决定，增添了政府面临的压力。大多数反对党表示，这个决定太武断。

“政府太过渴望找到可用资金，甚至都不尊重宪法了，”保守党议员、前行政改革部长Kyriakos Mitsotakis表示。

他敦促与希腊官方贷款人尽快达成协议，这些机构至今为止还拒绝政府的计划，因计划模糊且不足。

“希腊必须承担起自己的责任，”法国财长萨潘(Michel Sapin)对BFM电视台说，“现在希腊必须加快速度。我们在浪费时间，而对此事来说，时间非常宝贵。”

这项利用闲置资金的最新举措，意在将公共机构暂时用不到的闲钱征调到希腊央行。这些资金将借给债务机构一至15天，到期后会连本带息偿还。

希腊财政部官员上周告诉路透，雅典方面将需动用公共部门总计20亿欧元的所有剩余现金储备，在月底支付公务员薪资和养老金。但财政部予以否认。

希腊下月必须偿还IMF近10亿欧元到期贷款。该国曾表示计划履行偿债义务，但政府官员已表示将优先支付薪资和养老金。

齐普拉斯需在4月24日欧元区财长在里加开会前，提出经济改革的计划细节，以便能避免违约。希腊若违约可能引发其退出欧元区。

欧元集团下次例行会议是5月11日，次日希腊即需偿还IMF 7.5亿欧元贷款。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，希腊退出欧元区并非选项，欧元区国家若出现债务违约，并不必然对该国银行有影响。

“欧洲央行相信，希腊不会退出欧元区。(欧盟)条约没有将成员国赶出欧元区的正式法律规定。我们认为这种情况不会发生。”(完)

(编译 张若琪/李春喜/杜明霞 审校 郑茵/许娜/王兴亚)

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