版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 16日 星期二 22:28 BJT

标题新闻：3月希腊的银行从希腊央行获得的资金基本持平，从欧洲央行获得的资金减少45亿欧元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐