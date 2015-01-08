分析：英国和希腊选举引发市场焦虑 英退欧盟或助长希退欧元风险

图为在伦敦拍摄的英国国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Neil Hall

路透伦敦1月7日 - 英国5月大选对欧元区稳定的影响，可说和本月希腊提前选举的影响一样大，令欧洲投资者陷入达六个月的焦虑期。

2015年两大新主题已然在金融市场发酵：一是希腊政局动荡以及对该国可能退出欧元区的担忧，这让人回想起2011/12年那场欧元区危机；另一个则是英国政治风险，以及大选可能揭示出英国退出欧盟的公投有多大成功机会。

“希退(Grexit)”和“英退(Brexit)”--分别是希腊退出欧元区和英国退出欧盟的缩写--除皆源于选民对欧洲机构的幻想破灭外，似乎没什么其它关联。两者起因不同，而英退的机率可能还高些，尽管可能还是好几年以后的事。

民众支持率较高的希腊反对党将国内几年来的经济严重衰退，归咎于欧元区主权债主要求其实施撙节，以换取大笔贷款来挽救该国免于破产。

外界日益揣测，反纾困的希腊左翼激进联盟党(Syriza)可能赢得1月25日大选，并试图重新协商那些贷款和条件。重新协商或将再次激起希腊和欧元区其他国家间的对立，投资者也会重新绷紧神经，担心这种紧张关系最终导致希腊退出欧元区，并由此影响到欧元区能否续存。

英国并非欧元区成员国，但公众普遍对过去10年来欧盟新成员国公民一波又一波移入英国感到不安，迫使执政的保守党承诺，若再度执政将举行公投，讨论在欧盟的“去留”问题。

让这两个主题产生联系的是，英退可能产生前所未有的局面，无形中为希腊或甚至其他国家退出欧元区铺路。

欧盟协定中对一个国家退出欧元区并无法律条款或框架；但条约经过周密设计，使得加入了欧元区的决定不可逆转。

那并不表示单方面退出欧元区的情况不可能出现，但由于缺乏任何经过同意的机制，在之前的危机时期，这个因素至少提高了相关风险，扩大了对未知状况的恐惧，也意味着，欧元区国家内部关系崩坏必须达到极为严重程度，才有足够理由违抗整个欧洲理事会。

不过，永远还有一个合法途径脱离欧元区：整个脱离欧盟。

**里斯本条约第50条**

根据欧盟的里斯本条约(Lisbon Treaty)第50条，成员国可以依据本国宪法的要求，决定退出欧盟。

这项条款列出公告通知的作法，并指出，自退出协议生效日起，或若未达成退出协议，则从公告通知的两年后，所有条约不再适用于当事国。理论上这应该也包括参与欧元的部分。

如果英国首相卡梅伦领导的保守党赢得5月大选，并一如承诺在2017年之前举行欧盟议题公投，那么英国大有可能成为第一个引用第50条的欧盟国家。

尽管高盛分析师周二表示，英国退出欧盟代价惨重且不太可能发生，他们认为保守党仍有机会赢得大选，尽管反对派工党在民调中领先，而且存在各种执政联盟组合的可能性。

然而民调显示高达50%英国民众将投票支持脱离欧盟，意味着保守党如果胜选，随之而来的将是英国脱离欧盟的重大风险。

英国与希腊的关联在于，光是英国退出欧盟，为欧盟与欧元区内部不满的成员国开创先路，就有可能使得曾经看似妄想的单方面行动变成系统化，成为一套连贯、看似有理的流程。

最低程度而言，这也能为未来面临纾困协商的国家，提供一个更有力的筹码。换言之，这些国家可以说，如果把我们逼得太紧，我们可以选择退出走人。

对大多数国家而言，只是为了逃避欧元区的苛求就如此行事，似乎仍然太过激进了。对于珍视与西欧的紧密政治联系、商品自由贸易以及资本与人员流动的国家来说，这等于是把孩子与洗澡水一起倒掉。

无论左翼激进联盟党对撙节举措和债务重新协商的立场如何，该政党仍支持希腊留在欧元区。更有甚者，最近的民调显示，希腊人对欧元区的支持率超过70%，更遑论对欧盟的支持了。

虽然本周媒体称德国正在针对希腊退出欧元区拟订应急计划，但德国和其他欧元区伙伴国均强调，它们希望希腊留在欧元区，即使有必要进行更棘手的协商。

尽管近来市场大幅震荡，投资人仍认为希腊不退出欧元区的可能性最大。例如，德国商业银行的分析师本周调高了希腊退出欧元区的可能性，但机率仍只有25%。

希腊10年期公债收益率约为9.6%，仍比危机高峰时期低得多，市场走势也没有显示投资者预期会出现与希腊退出欧元区、发行新货币和大规模违约等事件相关的动荡。

“9%的收益率无法在发生这类事件时保护你不受伤害--这只是一种风险表述，”前瑞银首席分析师George Magnus表示。

然而，汇市和期市等各个市场试图衡量的是升高的风险，而非强烈的信念。

“我们并不是要说欧洲经济暨货币联盟(EMU)退出版本2.0，应该有接近于2012年的风险溢价...我们只是认为当前汇市的风险溢价对所有可能的结果来说是太小了，”摩根大通策略师John Normand表示。(完)

(编译 张若琪/陈宗琦/戴素萍 审校 郑茵/蔡美珍/张涛)

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