分析：英国和希腊选举引发市场焦虑 英退欧盟或助长希退欧元风险

焦点：澳洲央行维持利率在纪录低点1.5%不变 担心缓慢的薪资增长
路透悉尼5月2日 - 澳洲央行周二连续第九个月维持利率不变，一如普遍预期，因为央行要在避免打破由举债催生的房地产泡沫与低通胀和低薪资增长之间取得平衡。
路透伦敦1月7日 - 英国5月大选对欧元区稳定的影响，可说和本月希腊提前选举的影响一样大，令欧洲投资者陷入达六个月的焦虑期。
2015年两大新主题已然在金融市场发酵：一是希腊政局动荡以及对该国可能退出欧元区的担忧，这让人回想起2011/12年那场欧元区危机；另一个则是英国政治风险，以及大选可能揭示出英国退出欧盟的公投有多大成功机会。
“希退(Grexit)”和“英退(Brexit)”--分别是希腊退出欧元区和英国退出欧盟的缩写--除皆源于选民对欧洲机构的幻想破灭外，似乎没什么其它关联。两者起因不同，而英退的机率可能还高些，尽管可能还是好几年以后的事。
民众支持率较高的希腊反对党将国内几年来的经济严重衰退，归咎于欧元区主权债主要求其实施撙节，以换取大笔贷款来挽救该国免于破产。
外界日益揣测，反纾困的希腊左翼激进联盟党(Syriza)可能赢得1月25日大选，并试图重新协商那些贷款和条件。重新协商或将再次激起希腊和欧元区其他国家间的对立，投资者也会重新绷紧神经，担心这种紧张关系最终导致希腊退出欧元区，并由此影响到欧元区能否续存。
英国并非欧元区成员国，但公众普遍对过去10年来欧盟新成员国公民一波又一波移入英国感到不安，迫使执政的保守党承诺，若再度执政将举行公投，讨论在欧盟的“去留”问题。
让这两个主题产生联系的是，英退可能产生前所未有的局面，无形中为希腊或甚至其他国家退出欧元区铺路。
欧盟协定中对一个国家退出欧元区并无法律条款或框架；但条约经过周密设计，使得加入了欧元区的决定不可逆转。
那并不表示单方面退出欧元区的情况不可能出现，但由于缺乏任何经过同意的机制，在之前的危机时期，这个因素至少提高了相关风险，扩大了对未知状况的恐惧，也意味着，欧元区国家内部关系崩坏必须达到极为严重程度，才有足够理由违抗整个欧洲理事会。
不过，永远还有一个合法途径脱离欧元区：整个脱离欧盟。
**里斯本条约第50条**
根据欧盟的里斯本条约(Lisbon Treaty)第50条，成员国可以依据本国宪法的要求，决定退出欧盟。
这项条款列出公告通知的作法，并指出，自退出协议生效日起，或若未达成退出协议，则从公告通知的两年后，所有条约不再适用于当事国。理论上这应该也包括参与欧元的部分。
如果英国首相卡梅伦领导的保守党赢得5月大选，并一如承诺在2017年之前举行欧盟议题公投，那么英国大有可能成为第一个引用第50条的欧盟国家。
尽管高盛分析师周二表示，英国退出欧盟代价惨重且不太可能发生，他们认为保守党仍有机会赢得大选，尽管反对派工党在民调中领先，而且存在各种执政联盟组合的可能性。
然而民调显示高达50%英国民众将投票支持脱离欧盟，意味着保守党如果胜选，随之而来的将是英国脱离欧盟的重大风险。
英国与希腊的关联在于，光是英国退出欧盟，为欧盟与欧元区内部不满的成员国开创先路，就有可能使得曾经看似妄想的单方面行动变成系统化，成为一套连贯、看似有理的流程。
最低程度而言，这也能为未来面临纾困协商的国家，提供一个更有力的筹码。换言之，这些国家可以说，如果把我们逼得太紧，我们可以选择退出走人。
对大多数国家而言，只是为了逃避欧元区的苛求就如此行事，似乎仍然太过激进了。对于珍视与西欧的紧密政治联系、商品自由贸易以及资本与人员流动的国家来说，这等于是把孩子与洗澡水一起倒掉。
无论左翼激进联盟党对撙节举措和债务重新协商的立场如何，该政党仍支持希腊留在欧元区。更有甚者，最近的民调显示，希腊人对欧元区的支持率超过70%，更遑论对欧盟的支持了。
虽然本周媒体称德国正在针对希腊退出欧元区拟订应急计划，但德国和其他欧元区伙伴国均强调，它们希望希腊留在欧元区，即使有必要进行更棘手的协商。
尽管近来市场大幅震荡，投资人仍认为希腊不退出欧元区的可能性最大。例如，德国商业银行的分析师本周调高了希腊退出欧元区的可能性，但机率仍只有25%。
希腊10年期公债收益率约为9.6%，仍比危机高峰时期低得多，市场走势也没有显示投资者预期会出现与希腊退出欧元区、发行新货币和大规模违约等事件相关的动荡。
“9%的收益率无法在发生这类事件时保护你不受伤害--这只是一种风险表述，”前瑞银首席分析师George Magnus表示。
然而，汇市和期市等各个市场试图衡量的是升高的风险，而非强烈的信念。
“我们并不是要说欧洲经济暨货币联盟(EMU)退出版本2.0，应该有接近于2012年的风险溢价...我们只是认为当前汇市的风险溢价对所有可能的结果来说是太小了，”摩根大通策略师John Normand表示。(完)
(编译 张若琪/陈宗琦/戴素萍 审校 郑茵/蔡美珍/张涛)
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