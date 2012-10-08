默克尔本周将访问希腊

德国总理默克尔将於本周二出访希腊，传达希望该国留在欧元区的意愿。这将是默克尔自2009年欧元区危机爆发以来首次访问该国。但对饱受数年财政撙减与经济衰退之苦的希腊民众而言，默克尔此行恐不受欢迎，雅典将为其六小时的访问部署约6,000人警力，以应对可能的游行示威。