综述：希腊与德国交恶之际 希腊总理承诺履行义务

路透巴黎/雅典3月12日 - 希腊总理齐普拉斯周四向欧元区伙伴国保证，尽管希腊与德国之间爆发口水战，但希腊仍将遵守与国际债权人达成的延长希腊救助的协议。

齐普拉斯利用访问经济合作暨发展组织(OECD)巴黎总部之机解释希腊为何要进行债务长期重组，同时承诺执行已达成一致的改革计划。

“没有必要担心...即使(贷款)没有及时拨付，希腊也将履行其义务，”他对记者表示。

他的安抚性言论与希、德两国之间的紧张关系形成鲜明对比。目前两国正就撙节问题相互指责，两国财长关系交恶，希腊还要求德国赔偿二战期间纳粹占领给希腊造成的损失。

希腊向德国外交部提出正式抗议，指责德国财长朔伊布勒对希腊财长瓦鲁法基斯出言不逊，进一步损害了两国因希腊债务危机而起的紧张关系。

有希腊媒体此前报导朔伊布勒曾称希腊财长“幼稚得可笑”，朔伊布勒对此予以否认。他对路透表示，说他曾冒犯希腊财长是“一派胡言”。

希腊外交部发言人Constantinos Koutras对路透表示，抱怨是朔伊布勒言论的总体基调，疑质希腊提呈的数据并怀疑其履行承诺的意愿。

齐普拉斯在OECD表示，重组希腊庞大的债务是至关重要的，希腊债务规模已相当于经济年产值的178%，因此希腊不必照着纾困计划中的预估，实现今年基本预算盈余达到GDP的3%、明年达到4.5%的目标；这种目标是“不切实际且会造成衰退”的。

欧元区国家已明确表示，不可能注销希腊的任何债务；但如果希腊执行所要求的改革，他们愿意延长贷款的期限，并同意付息方面可以延期更久。

银行业消息人士表示，欧洲央行周四同意将希腊银行业紧急贷款上限调高6亿欧元至694亿欧元。欧洲央行已禁止希腊再发行只有该国银行会买的短期国库券，认为这等同于政府不合法的货币融资。

对于希腊财长瓦鲁法基斯称央行正在让希腊窒息的说法，一位欧洲央行高层决策人士予以否认。

“希腊政府被市场拒之门外不是因为欧洲央行，”德国央行总裁魏德曼在回答路透的问题时表示。

他表示，应由欧元区各国政府和国会来决定，它们是否愿意提高希腊曝险，满足希腊政府的融资需求。

“这不是欧元体系的任务。”(完)

(编译 王颖/戴素萍 审校 张荻/王颖)

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