希腊敦促德国放弃对希腊预算盈余目标的不合理高要求

路透雅典2月21日 - 希腊周二敦促德国放弃“不合理”要求，并对减轻希腊债务负担的呼声采取“建设性”立场。德国要求希腊基础预算盈余与国内生产总值(GDP)之比在10年内达到3.5%。

希腊政府与国际贷款方周一同意恢复关于救助计划评估的谈判，缓和了双方之间的僵局。双方僵持状况一度可能阻碍860亿欧元(900亿美元)金融救助计划中的另一笔资金发放。希腊需在2017年第三季之前获得这笔资金以满足偿债需求。

“我们期望德国财政部放弃对于基础预算盈余与GDP之比在10年内达到3.5%的不合理要求，采取具有建设性的立场，让希腊得以在中期内减轻债务负担，”希腊政府发言人Dimitris Tzanakopoulos在新闻简报会上称。

他表示，这将有助于树立外界对希腊经济的信心，并为欧洲央行(ECB)将希腊纳入其债券购买计划铺路。希腊需要加入欧洲央行的购债计划，以便在2018年底救助计划结束前能够重新进入债市融资。

“政府的目的是达成一项全面协议，为经济提供必要的推动力，从而摆脱财政调整计划，逐步向金融市场回归，并在2018年8月该项目结束时能够不必向公共部门举债就可以完成债务再融资。”

贷款方派出的检查小组料将重返雅典并恢复谈判，制定出针对养老金、所得税和劳工法的改革新计划。

在周一的欧元集团财长会议上，希腊同意从2019年开始新的撙节措施，但将会有一定抵消措施，因此对纳税人而言，财政影响为中性。

“总体来说，国家的财政政策取决于我们将要与贷款方商定的目标是否实现，以及实现的程度，”Tzanakopoulos称。

“如果无法实现我们的目标，显然就得填补差距。但从目前的经济形势与表现看，(2016年)有可能实现基础盈余超过2%，因此我绝对相信，不存在完不成目标的问题。”(完)