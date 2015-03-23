焦点：希腊总理首次正式访问柏林 将面对怀疑与指责

路透柏林3月22日 - 希腊总理齐普拉斯周一对柏林进行首次正式访问。他与德国总理默克尔都寻求淡化此次会谈的戏剧性，但默克尔盟友的公开质疑使得媒体将此次会面描述成一场西部决斗。

德国媒体把齐普拉斯描述成一位离经叛道者，而把默克尔描述成一位竭力维持欧元区的治安官，或许并不令人意外。

“当齐普拉斯与被许多国家视为全能的默克尔会晤时，欧洲全都在屏息观望，”德国周日世界报称。德国法兰克福汇报提醒齐普拉斯，欧盟“并非狂野西部”。

希腊报纸To Vima则坚持“狂野西部”的比喻，在一幅漫画中画到：齐普拉斯身穿粗布工作服在老式铁路手摇车上流着大汗使劲摇车爬坡，而默克尔为他计时。

尽管上周默克尔承认，她与齐普拉斯之间将会讨论“并可能争论”，但她也表示，对于希腊及其欧元区债权人之间有关2,400亿欧元纾困协议条件的僵局来说，这不会是决定性时刻。

此次会谈还包括周一1715GMT举行联合记者会。齐普拉斯对希腊报纸Kathimerini表示。

在上周的欧盟峰会上，希腊承诺满足债权人的要求，数日内拿出一份经济改革计划，以便解冻纾困资金从而避免脱离欧元区。

尽管默克尔保证不期望齐普拉斯带着这些承诺去柏林，但她的联合政府则明确要求他这么做。

德国政要们对希腊新领导人公开表示怀疑，疑虑最深的莫过于72岁的财长朔伊布勒，他一再与53岁的希腊财长瓦鲁法基斯发生冲突。朔伊布勒称，希腊政府“已经完全摧毁”欧洲伙伴国对其的信任。

“如果齐普拉斯周一能够让(默克尔)总理相信，他知道情况的严重性，那当然最好，”巴伐利亚州财长Markus Soeder说。“迄今为止，希腊作出了承诺，但并没有履行。”

**带来改革计划**

“我预计（齐普拉斯）周一与总理的会谈中提出改革的计划。”默克尔所在的社民党议会党团领袖Thomas Oppermann表示，“我想知道最终希腊是否准备进行改革。”

但德国经济部长加布利尔不确定齐普拉斯能否在最后期限前采取行动，“他必须这么做，但我不知道他明天是否能够带来改革计划。”

德国已经为希腊未来几个月还将寻求更多援助做好准备，但默克尔的支持者在看到希腊的改革取得实质进展前，不会批准第三笔纾困资金。

希腊政府重提二战赔偿也加剧了两国紧张关系。德国政府承认其负有的历史责任，但不愿将该问题与欧元区政策挂钩。

但希腊外长克奇亚斯(Nikos Kotzias)仍似坚持二战赔偿的主张，并重申了他月初的警告，若希腊情势进一步恶化，移民可能将像潮水般涌向西欧。(完)

(编译 许娜/郑茵/张荻； 审校 张涛/杜明霞)

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