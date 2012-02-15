金价走坚 受希腊援助协议憧憬与周小川言论提振

路透新加坡2月15日电---金价周三上涨0.5%,有望录得一周来最大单日涨幅,因市场寄望希腊将承诺执行严苛撙节措施,且中国承诺继续投资欧债.

黄金与欧元、股市一道上涨,市场对希腊援助协议的达成持乐观态度;且此前中国人民银行行长周小川称,对欧元区有信心,中国将继续投资欧债.

不过过去几个月金价走势与风险资产一致,因欧债危机引发的市场动荡迫使投资者卖出黄金弥补在其它市场上的亏损.

香港利昌金铺的实货交易员Ronald Leung说:"今天下午市场走坚,很可能是因希腊问题有望取得进展,"不过他表示在欧洲情势不发生重大变化的情况下,金价可能会保持整理态势.

许多分析师对於希腊危机能否快速解决仍有疑虑.

0740GMT时,现货金上涨近0.5%,报每盎司1,727.39美元.纽约期金上涨0.7%至1,729.40美元.

路透技术分析师王涛表示,根据技术分析,金价日内或降至1,698美元.

对冲基金经理人和黄金长线多头John Paulson第四季将黄金ETF持仓量削减约6亿美元,为连续第二次下调,可能是客户赎回需求所致,因其仍看好黄金.

Paulson在SPDR Gold Trust中的卖盘被其它投资者的更大买盘所抵消,反映了市场对黄金的长期信心.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1727.39 8.29 +0.48 10.46

现货银 33.67 0.13 +0.39 21.60

现货铂金 1634.74 10.66 +0.66 17.35

现货钯金 685.72 3.52 +0.52 5.09

COMEX期金 1729.40 11.70 +0.68 10.38 19183

COMEX期银 33.70 0.35 +1.04 20.71 2594

汇率

欧元/美元 1.3176

美元/日圆 78.42

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 隋芬/王洋 审校 龚芳/丁琦/张明钧

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