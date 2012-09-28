希腊领导人紧缩方案谈判取得进展

虽然在削减薪资和养老金支出方面仍持保留意见，但希腊各方政治领导人已基本同意一项接近120亿欧元的节支方案，这份颇具争议的计划距离达成最终协议也更近一步。希腊政府的重点已转向与欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)三方国际贷款人达成协议。