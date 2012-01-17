希腊债权人不满于"不合理"要求 政府违约忧虑加重

分析：美股前路或更加坎坷 但投资者仍信心满满
路透纽约3月1日 - 美国股市自特朗普当选总统以来的这轮凌厉涨势，带有情绪而非理性驱动的所有特征，但这并不意味着上涨行情已经终结，尽管前路很可能要坎坷一些。
路透雅典/伦敦1月16日电---希腊民间债权人周一警告称,政府如果想要避免债务无序违约,就必须迅速打破因国际贷款方"不合理"要求而带来的换债谈判中的僵局.
仅仅在一个月前,国际纾困基金提供注资帮助希腊避免破产,但该国现在重新成为欧元区危机的焦点,对於该国违约以及随後退出欧元区的担忧,盖过了欧元区国家评级被大规模调降的影响.
资金短绌的希腊政府需要在数日内与民间债权人达成协议,以避免3月底145亿欧元债务到期时陷於破产境地.
但上周五政府与债权银行的谈判破裂,因双方在希腊新发债券的利率和投资者损失承担规模方面存在分歧.谈判将暂停至周三,希腊政府派遣高层官员前往华盛顿与国际货币基金组织(IMF)磋商.
包括标准普尔官员在内越来越多的专业人士警告希腊很有可能违约,希腊的债权人感到忧心忡忡.
"达成协议有急迫性,如此才能注入稳定的因素,"代表希腊民间债权人的国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)向路透表示.他并称,银行认为提供给它们的利率完全不合理,感到非常意外.
希腊对僵局装出一副勇敢的样子.
"这些讨论稍稍中断了,"希腊总理帕帕季莫斯对CNBC电视台表示.
"但我有信心讨论将会持续下去,而且我们会及时达成彼此满意的协议."
他对债券互换及最新纾困案的谈判都表达了乐观的看法,认为可望在一至三周完成.
但在债券互换方面,希腊的时间所剩不多了,必须要在欧盟、IMF及欧洲央行检查人员於本周末抵达希腊前达成协议,以敲定第二批规模1,300亿欧元纾困案的细节.
查尔斯达拉拉表示,如果要赶在3月债券到期前定案,原则上本周结束前就必须达成协议.
银行消息人士表示,谈判中发生的问题不在於希腊,并把矛头指向是欧盟、欧洲央行和IMF领导人金援希腊所坚持的条件.
一名政府消息人士表示,为了解决僵局,希腊债务机构主管和一名资深顾问已在周一飞抵华盛顿与IMF官员会面--就在欧盟/IMF/ECB的技术专家小组抵达雅典之前一天.
标准普尔一位高级官员对彭博电视表示,希腊可能"很快"违约,凸显出事件的严重程度.
"我无法判断目前的艰难谈判最终是否会有结果."标普欧洲主权评级部门主管Moritz Kraemer表示.
"有许多边缘政策.若(希腊出现)无序违约将会波及其他国家,不过我认为政策制定者希望避免这种情况...事件仍在继续."
周一稍早,太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯在推特(Twitter)上表示,大规模债信评级调降令投资者"意识到"国家也是可能违约的--希腊或将是下一个.
**新债利率问题**
根据去年10月达成的救助协议,民间持有的希腊债券价值将减半,加上结构性改革,2020年该国整体债务与国内生产总值(GDP)的比率将从现在的160%下降到120%.
上周最初曾传来协议接近达成的好消息,但周五即因新债利率问题上的僵局而暂停谈判.
"双方从根本上来说分歧巨大,"Dallara表示."他们想让民间债权人接受他们(自己)都不会接受的利率,这是完全没道理的."
银行业一位消息人士称,国际贷款机构本来要求提供给民间债权人的新债票息低於4%,这意味着银行业的债券损失会超过75%.
另一位涉及谈判的消息人士称,国际贷款方希望票息为2-3%,比希腊和法国提议的4%水平还低,这让银行完全不能接受.该消息人士称,银行业认为4-5%的票息对希腊来说是可以承受的.
该消息人士还表示,由於没有更加令人满意的选择,民间债权人对换债计划的参与度可能大幅降低,以至于无法认为协议是基於自愿的.
"他们必须明白,自愿交换债务必须是我们可以承受的,"第三位消息人士称.
第四位消息人士则表示,银行业如果能够和欧盟,IMF和欧洲央行达成共识,就准备签署协议.
希腊的衰退已进入第五年,最近几个月该国多次濒临破产,只是靠了欧洲夥伴国和IMF的援助贷款才幸免于难,但这些援助贷款是以不受欢迎的财政撙节举措为代价才获得的.
近期与民间债权人的谈判僵局让人益发忧虑,希腊可能需要进一步的金融援助才能让债务走上可持续道路.有臆测认为希腊政府在去年10月达成协议的基础上还需更多援助,帕帕季莫斯淡化这一可能.
"我认为欧元区峰会上确定的援助资金,再加上与民间债权人参与纾困谈判可能取得的成果,应该足以为希腊经济提供财政支持,"他说.(完)
--编译 郑茵/戴素萍/洪曦;审校 张若琪/王洋/程琳/张荻
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