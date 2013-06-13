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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 13日 星期四 11:47 BJT

希腊政府关闭国家广播电视公司

希腊总理萨马拉斯周三面临执政联盟内部的政治哗变，此前其政府突然在午夜关闭了国家广播电视公司。在宣布决定数小时后，国家广播电视公司ERT的电视频道停止播出，新闻节目也被中断，政府称此为临时性举措，旨在停止浪费纳税人钱财。路透
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