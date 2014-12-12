若政府垮台 希腊退欧之忧将重现--总理

希腊总理萨马拉斯在本月总统大选之前发力添加筹码：他周四警告称，如果他的政府垮台，国家可能会再次深陷债务危机。“为了让外国人不再说什么‘希腊退欧’，我们付出了血的代价；而左翼激进联盟党让他们重拾这个话题，”萨马拉斯在对党内议员发表讲话时表示。路透